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CHP'li Onursal Adıgüzel partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: Seçim sonucuna etki eden oy hırsızlığı görmedik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, iktidarı hedef alarak "Seçimi hile hurda ile aldılar" iddiasında bulundu. CHP liderinin bu sözlerini partisinin Parti Meclisi Üyesi Onursal Adıgüzel yalanladı ve "Sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik" itirafında bulundu.

00:20 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Onursal Adıgüzel, seçim sonucuna etki eden oy hırsızlığı görmediklerini belirtip Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.

Onursal Adıgüzel, seçim sonucuna etki eden oy hırsızlığı görmediklerini belirtip Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.

Seçim yenilgi rekortmeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı bozgundan yaklaşık üç ay sonra seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü. Konuşmasında,
"Hep seçimi beklediler. Seçimden sonra gereğini yapalım' dediler. Seçimi hile hurda ile aldılar"
ifadelerini kullanan CHP liderini partisinin Parti Meclisi Üyesi Onursal Adıgüzel yalanladı.

Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: Sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik

Seçim yenilgisi sonrası CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Adıgüzel,
"Sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik"
itirafında bulundu.


"'2 milyon Suriyeli oy kullandı' diyen bunu ispatlamalı"

Adıgüzel, Halk TV canlı yayınında, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"17 bin sandıktan sonuç geldi. Ancak hızlı gelmedi... Sonuçta biz Türkiye tarihindeki en üst düzey görevlendirmelerden birini yaptık. Bizim verilerimiz, gönüllülerin verileri, Türkiye Gönüllüleri'nin verilerini topladığımızda 1000 sandık gibi bir eksiğimiz vardı. Onu da sonrasında 400'e düşürdük. Toplam 400 sandıkta görevli yazamamış görünüyorduk. Oradaki oy oranı da 50-55 bindi... Bize veri gelmeyen sandığı toplasanız, toplam seçmenin yüzde 1'ini bile kapsamayan bir sonuç. 99.13'ü gelmiş. Ama bu verinin kalitesi ayrı bir tartışma konusu. Sandık başı hilesi oldu mu? Yine oldu. Yani işte kadınların yerine oy kullanıldı, Güney Doğu'da olan işler var... Ama sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik... '2 milyon Suriyeli oy kullandı' diyen bunu ispatlamalı."

Bir yalanlama daha: Sandığı boş bırakıp oyları çaldırıyorsak zaten sonucu hak ettik demektir

Kılıçdaroğlu'na açıklamaları için tepki gösterenlerden birisi de Eski CHP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Şöhret Can Kolsuz oldu. Kolsuz, Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi hile hurda ile aldılar" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtip CHP liderini yalanladı.

Kolsuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada
"Bilişim sorumlusu olarak tutanakların girişini kontrol eden kişi olarak söylüyorum. Seçimde sonuca etki edecek hiçbir usulsüzlük yok. Hatta ileri gidiyorum yapılacağı 5 sene önceden belli olan bir seçimde sandığı boş bırakıp oyları çaldırıyorsak zaten sonucu hak ettik demektir
" dedi.


#Onursal Adıgüzel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
43 dakika önce
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