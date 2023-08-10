CHP'li Onursal Adıgüzel partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: Seçim sonucuna etki eden oy hırsızlığı görmedik

"17 bin sandıktan sonuç geldi. Ancak hızlı gelmedi... Sonuçta biz Türkiye tarihindeki en üst düzey görevlendirmelerden birini yaptık. Bizim verilerimiz, gönüllülerin verileri, Türkiye Gönüllüleri'nin verilerini topladığımızda 1000 sandık gibi bir eksiğimiz vardı. Onu da sonrasında 400'e düşürdük. Toplam 400 sandıkta görevli yazamamış görünüyorduk. Oradaki oy oranı da 50-55 bindi... Bize veri gelmeyen sandığı toplasanız, toplam seçmenin yüzde 1'ini bile kapsamayan bir sonuç. 99.13'ü gelmiş. Ama bu verinin kalitesi ayrı bir tartışma konusu. Sandık başı hilesi oldu mu? Yine oldu. Yani işte kadınların yerine oy kullanıldı, Güney Doğu'da olan işler var... Ama sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik... '2 milyon Suriyeli oy kullandı' diyen bunu ispatlamalı."