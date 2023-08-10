CHP'li Onursal Adıgüzel partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: Seçim sonucuna etki eden oy hırsızlığı görmedik

Onursal Adıgüzel, seçim sonucuna etki eden oy hırsızlığı görmediklerini belirtip Kılıçdaroğlu'nu yalanladı.
Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: Sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik
"'2 milyon Suriyeli oy kullandı' diyen bunu ispatlamalı"
Adıgüzel, Halk TV canlı yayınında, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"17 bin sandıktan sonuç geldi. Ancak hızlı gelmedi... Sonuçta biz Türkiye tarihindeki en üst düzey görevlendirmelerden birini yaptık. Bizim verilerimiz, gönüllülerin verileri, Türkiye Gönüllüleri'nin verilerini topladığımızda 1000 sandık gibi bir eksiğimiz vardı. Onu da sonrasında 400'e düşürdük. Toplam 400 sandıkta görevli yazamamış görünüyorduk. Oradaki oy oranı da 50-55 bindi... Bize veri gelmeyen sandığı toplasanız, toplam seçmenin yüzde 1'ini bile kapsamayan bir sonuç. 99.13'ü gelmiş. Ama bu verinin kalitesi ayrı bir tartışma konusu. Sandık başı hilesi oldu mu? Yine oldu. Yani işte kadınların yerine oy kullanıldı, Güney Doğu'da olan işler var... Ama sonuca etki eden bir oy hırsızlığı görmedik... '2 milyon Suriyeli oy kullandı' diyen bunu ispatlamalı."
Bir yalanlama daha: Sandığı boş bırakıp oyları çaldırıyorsak zaten sonucu hak ettik demektir
Kılıçdaroğlu'na açıklamaları için tepki gösterenlerden birisi de Eski CHP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Şöhret Can Kolsuz oldu. Kolsuz, Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi hile hurda ile aldılar" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtip CHP liderini yalanladı.