CHP'li Onursal Adıgüzel'den 'Bile bile Kılıçdaroğlu aday yapıldı' itirafı: Anketlerimizle ve seçim sonuçları uyumluydu

CHP'li Onursal Adıgüzel, partisinin seçim öncesi anketleri ile seçim sonucunun uyumlu olduğunu söyledi.
Seçim sürecinde CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan ve sonrasında istifa eden Onursal Adıgüzel, aday belirlenen dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.
'Keşke anketlerle sonuçlar arasındaki uyuşmayı görseler'
Altan Sancar'ın YouTube programında konuşan Adıgüzel, "Ocak ayında yapılan anketler CHP arşivlerinde vardır. Keşke bir çıkarsalar da ocak ayında yapılan anketler ile seçim sonuçları arasındaki uyuşmayı bir görseler." dedi.
'Herkes oradaydı, süreci gördü'
Yaptırılan anketlerde Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önde veya geride çıktığını gördükleri birçok çalışma olduğunu söyleyen Adıgüzel, açıklamasını şöyle sürdürdü: