|
Gündem

CHP'li Onursal Adıgüzel'den 'Bile bile Kılıçdaroğlu aday yapıldı' itirafı: Anketlerimizle ve seçim sonuçları uyumluydu

CHP'nin eski Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partisinin yaptırdığı anketlerle seçim sonuçlarının uyumlu olduğunu söyledi. Adıgüzel, "Parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. Bugün bakıyorum günah keçisi aranıyor" dedi.

14:43 . 19/09/2023 Salı
Diğer
CHP'li Onursal Adıgüzel, partisinin seçim öncesi anketleri ile seçim sonucunun uyumlu olduğunu söyledi.

CHP'li Onursal Adıgüzel, partisinin seçim öncesi anketleri ile seçim sonucunun uyumlu olduğunu söyledi.

Seçim sürecinde CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan ve sonrasında istifa eden Onursal Adıgüzel, aday belirlenen dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Keşke anketlerle sonuçlar arasındaki uyuşmayı görseler'

Altan Sancar'ın YouTube programında konuşan Adıgüzel, "Ocak ayında yapılan anketler CHP arşivlerinde vardır. Keşke bir çıkarsalar da ocak ayında yapılan anketler ile seçim sonuçları arasındaki uyuşmayı bir görseler." dedi.

Asıl tartışılması gerekenin sistem yerine aday belirleme süreci olduğunu ifade eden Adıgüzel,
"Mesela ocak ayında yapılan anketlerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de abone olduğu birçok anket firmasının ve bize gelen bireysel anketlerde, partinin yaptığı anketlerde aslında seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. Bugün bakıyorum günah keçisi aranıyor. Hedef alınacak insanlar aranıyor. İşte aklama çalışmaları sürüyor. O vardı, bu yoktu. Bu mesele böyle bir mesele değil. 'İçeride kel Ali vardı, kör Ali vardı, yok sen oradaydın, ben buradaydım…' Hepimiz oradaydık. Bütün süreçleri de biliyoruz. Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz, kendilerine aklayamazlar."
ifadelerini kullandı.

'Herkes oradaydı, süreci gördü'

Yaptırılan anketlerde Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önde veya geride çıktığını gördükleri birçok çalışma olduğunu söyleyen Adıgüzel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Herkes oradaydı ve süreci gördü. Kimileri itiraz etti, çok güçlü itirazlarda bulundu. Ama bugün küçük bir araştırma yapın, ocak ayına dair Türkiye’deki anketlere bakın. Sonra da seçim sonuçlarıyla bir karşılaştırın ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Aslında seçim sonuçlarına çok yakın olan, sayın genel başkanımız adaylaştığında bir iki puan önde çıktı ya da bir iki puan geride çıktığını gördüğümüz birçok anket var. Genelde de bir iki puan geride çıktığını görüyorduk. Seçim sonuçları da maalesef çok üzülerek söylüyorum, bir iki puan geride tamamlandı."





#Onursal Adıgüzel
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?