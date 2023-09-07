CHP’li Orhan Sarıbal'dan yerel seçim çıkışı: İki büyükşehir İYİ Parti yüzünden kaybedildi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti'ye yerel seçim eleştirisinde bulundu.
Muhalefette seçim yenilgisinin ardından başlayan tartışmalar bitmek bilmiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski ortaklarına yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar krizin şiddetini daha da artırdı.
CHP'li Sarıbal'dan İYİ Parti'ye yerel seçim eleştirisi
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, katıldığı yayında 2019 yılında CHP’li adaylarla kazanılabilecekken Balıkesir ve Denizli büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti’ye bırakıldığını ve bu yüzden kaybedildiğini söyledi.
"Denizli ve Balıkesir'i İYİ Parti'ye verdiğimiz için kaybettik"
Sarıbal şu ifadeleri kullandı: