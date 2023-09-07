CHP’li Orhan Sarıbal'dan yerel seçim çıkışı: İki büyükşehir İYİ Parti yüzünden kaybedildi

"2019 yılında Balıkesir’i İYİ Parti’ye vermişiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız. Denizli’yi yine İYİ Parti’ye vermişiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız. Somut iki ili de içine alarak konuşuyorum. Bugün İYİ Parti’nin hele de tabanının Cumhuriyet Halk Parti tabanının bir kısım Anavatan, Doğru Yol Partisi’nden gelen kesim olarak değerlendirdiğimizde İYİ Parti’nin Genel Başkanı’nın iradesi elbette olur ama yerelde tabanda bir işbirliğine itiraz etmesi hem kendisine dair, hem siyasi geleceğine dair hem partinin kurumsallığına dair hem de toplumdaki tepkisel tutumlar açısından olumsuz olacağını ben buradan biliyorum. Meral Akşener’in de bunu bildiğini düşünüyorum."