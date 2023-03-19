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CHP'li Özel bakanlık istiyor: Hedefindeki iki bakanlığı açıkladı

Altılı Masa'da cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda tartışmalar sürerken, bakanlıklar da konuşulmaya başlandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında "Elbette bakanlık gönlümden geçiyor." dedi. Özel, gönlünden geçen iki bakanlığın İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu söyledi.

23:47 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

Dağıldıktan sonra bir araya gelseler de fikir ayrılıklarının devam ettiği Altılı Masa'da 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' krizi büyüyor.


Son çıkış, Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte yardımcılık yapması şart koşulan Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, genel başkanların değil, sadece İmamoğlu ile kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı olması gerektiğini ifade etti.



'Elbette bakanlık gönlümden geçiyor'


Bu tartışmalar sürerken, bu kez de bakanlık paylaşımı başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HaberTürk canlı yayınında bakanlığa sıcak baktığını söyledi.


"Elbette bakanlık gönlümden geçiyor."
diyen Özel,
"Süleyman Soylu'ya çelengi verip de kapıyı göstermek zevkli olmaz mı İçişleri Bakanı olarak? Ya da Soma davasını takip etmiş, Soma'dan beri çalışma hayatıyla ilgili mücadele eden, davanın her gününü takip etmiş birisi olarak ve bir yanı da Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlığın finansmanı, Çalışma Bakanlığı olmaz mı?
ifadelerini kullandı.


#Özgür Özel
#CHP
#Bakanlık
1 saat önce
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