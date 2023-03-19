CHP'li Özel bakanlık istiyor: Hedefindeki iki bakanlığı açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.
Dağıldıktan sonra bir araya gelseler de fikir ayrılıklarının devam ettiği Altılı Masa'da 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' krizi büyüyor.
Son çıkış, Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte yardımcılık yapması şart koşulan Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, genel başkanların değil, sadece İmamoğlu ile kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı olması gerektiğini ifade etti.
'Elbette bakanlık gönlümden geçiyor'
Bu tartışmalar sürerken, bu kez de bakanlık paylaşımı başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HaberTürk canlı yayınında bakanlığa sıcak baktığını söyledi.