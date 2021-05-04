CHP'li Özel: Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' ifadeleri tepki çekerken, birçok sosyal medya kullanıcısı, Atatürk'ün kurduğu partinin o dönemdeki politikaları için 'katliam' kelimesinin kullanılmasına isyan etti. Bazı kullanıcılar, "Git HDP'ye katıl" yorumunda bulundu.
Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise, Sarıbal’a, "Bu arkadaş CHP Bursa milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır" dedi.
Özgür Özel: Biz Dersim ile yüzleştik
Tartışmalara ilişkin KRT canlı yayınında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz Dersimli fakir bir ailenin dördüncü çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik, Dersim ile yüzleştik." dedi.
Kendisinin böyle bir tweet atmayacağını ifade eden Özel, "Türkiye'de atılan her tweet üzerinden linç kültürünün yükselmesine izin vermemek lazım. Arkadaşımızın linç edilmesine izin vermemeliyiz." dedi.