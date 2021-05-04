CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' ifadeleri tepki çekerken, birçok sosyal medya kullanıcısı, Atatürk'ün kurduğu partinin o dönemdeki politikaları için 'katliam' kelimesinin kullanılmasına isyan etti. Bazı kullanıcılar, "Git HDP'ye katıl" yorumunda bulundu.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise, Sarıbal’a, "Bu arkadaş CHP Bursa milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır" dedi.

Özgür Özel: Biz Dersim ile yüzleştik

Tartışmalara ilişkin KRT canlı yayınında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz Dersimli fakir bir ailenin dördüncü çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik, Dersim ile yüzleştik." dedi.

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OYNAT 00:38 CHP'li Özel: Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' paylaşımı parti içinde tartışmalara neden oldu. Atatürk'ün hedef alındığını ifade eden bazı vatandaşlar, Sarıbal'a 'Git HDP'ye katıl' diyerek tepki gösterdi. Konuya ilişkin katıldığı canlı yayında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise kendisinin böyle bir tweet atmayacağını vurgulayarak, 'Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik.' dedi. BiP'te paylaş

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Kendisinin böyle bir tweet atmayacağını ifade eden Özel, "Türkiye'de atılan her tweet üzerinden linç kültürünün yükselmesine izin vermemek lazım. Arkadaşımızın linç edilmesine izin vermemeliyiz." dedi.

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