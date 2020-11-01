CHP’li Özel enkaz altından çıkarılanları ziyaret etti

İzmir’de cuma günü 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son bilgilere göre yaralı sayısı 896’ya, ölü sayısı ise 51’e yükseldi. Depremin ardından yaraların sarılması için millet ve devlet seferber oldu. Çöken binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar büyük bir özveriyle devam ediyor.
Geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, enkaz altından çıkarılan yaralı vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sosyal medyada Özgür Özel tarafından paylaşılan fotoğraflar, Özel’in vücut dili üzerinden eleştiri konusu oldu.
İzmir depremi sırasında yaralanan vatandaşlarımızı, tedavilerinin sürdüğü hastanelerde ziyaret ederek, acil şifalar diledik. pic.twitter.com/CySZ5qm8mu
İzmir depremi sırasında yaralanan vatandaşlarımızı, tedavilerinin sürdüğü hastanelerde ziyaret ederek, acil şifalar diledik. pic.twitter.com/CySZ5qm8mu— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 31, 2020
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle, İzmir'in Bayraklı ilçesinde Emrah Apartmanı alanına ziyaret gerçekleştirmişti. Burada bir depremzedeyle kısa süreli görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, 1 dakikada alanı terk etmişti.