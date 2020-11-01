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Gündem CHPli Özel enkaz altından çıkarılanları ziyaret etti
POLİTİKA

CHP’li Özel enkaz altından çıkarılanları ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan vatandaşları ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özgür Özel tarafından paylaşılan fotoğraf.
Özgür Özel tarafından paylaşılan fotoğraf.

İzmir’de cuma günü 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son bilgilere göre yaralı sayısı 896’ya, ölü sayısı ise 51’e yükseldi. Depremin ardından yaraların sarılması için millet ve devlet seferber oldu. Çöken binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar büyük bir özveriyle devam ediyor.

İzmir depreminde can kaybı 51'e yükseldi
GÜNDEM
İzmir depreminde can kaybı 51'e yükseldi

Geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, enkaz altından çıkarılan yaralı vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özgür Özel'in sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf

Sosyal medyada Özgür Özel tarafından paylaşılan fotoğraflar, Özel’in vücut dili üzerinden eleştiri konusu oldu.

İzmir'den bir mucize kurtuluş daha: 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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İzmir'den bir mucize kurtuluş daha: 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle, İzmir'in Bayraklı ilçesinde Emrah Apartmanı alanına ziyaret gerçekleştirmişti. Burada bir depremzedeyle kısa süreli görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, 1 dakikada alanı terk etmişti.

CHP'li Tekin deprem üzerinden propaganda yaptı: Devlet kendi binalarını koruyamıyor
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CHP'li Tekin deprem üzerinden propaganda yaptı: Devlet kendi binalarını koruyamıyor

Kılıçdaroğlu'dan 11 kişinin can verdiği 20 kişinin enkaz altında kaldığı deprem alanına 1 dakikalık ziyaret
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Kılıçdaroğlu'dan 11 kişinin can verdiği 20 kişinin enkaz altında kaldığı deprem alanına 1 dakikalık ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle, İzmir'in Bayraklı ilçesinde 11 kişinin can verdiği 20 kişinin de enkaz altında kaldığı Emrah Apartmanı alanına ziyaret gerçekleştirdi. Burada bir depremzedeyle kısa süreli görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu 1 dakikada alanı terk etti.

Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında
OYNAT 05:00
Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar enkaz altında
İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan Doğanlar Apartmanı sakini Mustafa Yıldırım, binanın 2 yıl önce belediye tarafından 'hasarlı'olarak raporlandığını söyledi. Yıldırım, bina sakinlerinin yıkıma karşı çıktığını, binanın hasarsız olduğunu savunması üzerine her defasında yıkımdan vazgeçildiğini anlattı. Yıldırım, 'Bu binanın dönüşümüne karşı çıkanlar şimdi enkaz altında' dedi.



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Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor
Hayat

Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi̇ Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili Kawasaki hastalığı ve Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (Çoklu Organ Yetersizliği Sendromu) vakalarının Türkiye'de de görüldüğünü söyledi. Barut, "İlk başta Kovid-19'a yakalanan çocukların çok büyük bir kısmı, piramit gibi düşünürsek, genellikle hafif geçiriyorlar. Az bir kısmında da ateş oluyor, sanki bir enfeksiyon hastalığıymış gibi. Bir kısmında multi organ yetersizliği oluyor. Kalp, akciğer, gastrointestinal sistem etkilenebiliyor. Bazen nöbetler, konfüzyonlar yaşanabiliyor. Daha sonra da Kawasaki hastalığını görebiliyoruz. Ayrım yapacak olursak; Kawasaki hastalığı daha çok 5 yaş altındakilerde, Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ise 8-9 yaşındaki çocuklarda görülüyor" dedi.

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