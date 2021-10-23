CHP'li Özel Kılıçdaroğlu'nun izinde: Haddini aşarak Bakan Soylu'yu tehdit etti

CHP'li Özel, Boğaziçi'nde polise mukavemet eden grubun gözaltına alınması sonrası Bakan Soylu'yu tehdit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitenin güney yerleşkesi içerisinde yasa dışı toplanan gruba dağılma çağrısında bulundu.

Polis ekiplerinin çağrısına uymayarak, mukavemette bulunan 45 kişi gözaltına alındı.

Gelişme sonrası Twitter hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu açıkça tehdit etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAKAN SOYLU'YA: HESAP SORACAĞIZ

Yaşananları 'saldırı' olarak nitelendiren ve lanetlediğini ifade eden Özel, "Başta suç işleri bakanı Soylu olmak üzere bu yasadışı emirleri verenlerden hesap soracağız. Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim!" diyerek tehdit etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bu ülkenin geleceği en başarılı öğrencilerine yönelen saldırıları lanetliyorum.



Başta suç işleri bakanı Soylu olmak üzere bu yasadışı emirleri verenlerden hesap soracağız.



Eyy Soylu bu gençlere ettiklerini burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim! REKLAM October 22, 2021

GÜNDEM CHP'li Özel: Başörtülü annelerin orduevlerine sokulmamasının CHP'ye mal edilmesi yanlış

KILIÇDAROĞLU DA TEHDİTLER SAVURMUŞTU

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, geçtiğimiz hafta yayımladığı bir video ile memur ve bürokratlara tehditler savurmuştu.

GÜNDEM Bakan Soylu'dan memurlara tehdit savuran Kılıçdaroğlu'na: Hesabı yol arkadaşın PKK'nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun