CHP'li Özel ve Öztrak arasında MYK polemiği: 'Figür sayısı' az deyince tepki gösterdi

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, partisinin İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşma protestolarla sık sık kesildi. Özel, önce "Gençlik burada Bay Kemal'in yanında" sloganı atan partilileri, "Ne yapıyorsunuz gençler? Ne yapıyorsunuz? Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk bundan sonra da yanında olacağız. Hiç şüpheniz olmasın" diyerek susturdu. Konuşmasına devam eden Özel'in sözleri bu kez de "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kesildi. Özel bu kez partilileri sert sözlerle azarladı: "Gençler kim dediyse bunu yapın diye yapmayın. Gençler size bunu kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz."