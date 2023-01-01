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CHP'li Özel ve Öztrak arasında MYK polemiği: 'Figür sayısı' az deyince tepki gösterdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel'in, CHP'de figür sayısının az olduğunu ve partinin MYK üyelerinin görünmesi, biliniyor olması gerektiği yönündeki konuşmasına tepki gösterdi. Yaşanan polemik üzerine Özel, ''Ben mevcut MYK'ya söylemedim'' diye cevap verdi.

17:54 . 17/09/2023 Pazar
DHA
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin Karaman kongresinde atıştı

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin Karaman kongresinde atıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partilerinin Karaman İl Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Kongrenin divan başkanlığına seçilen Öztrak, genel seçimlerin kaybedildiğini, ancak bardağın dolu tarafının görülmesini gerektiğini belirtti. 

Öztrak, ''Sonuç itibarıyla seçmenlerin yüzde 48'i Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na oy verdi. Bunu koruyarak hareket etmemiz lazım.'' dedi.

'Bu başarısızlığı kabul etmek lazım'

CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel de genel seçimlerin kaybedilmesinde herkesin kusurlu olduğunu belirterek, ''Sayın Genel Başkan'a, kusur yüklemiyoruz. Hepimizin kusuru var. Baştan aşağıya bütün kusurlar için onunla, bununla değil, öncelikle örgütümüzle bir helalleşelim. Bir başarısızlık var. Bu başarısızlığı kabullenmek bu başarısızlığı itiraf edip özeleştiri yapmak ve buradan ders çıkarmak noktasında fikir ayrılıklarımız oldu'' dedi. 

'MYK üyelerinin görünmesi lazım'

CHP'de figür sayısının az olduğunu ifade eden Özel,
''Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset odakları aşındı, törpülendi ve görünmez oldu. MYK üyelerinin görünmesi lazım, biliniyor olması lazım. MYK üyesi, televizyona çıkabilecek. MYK üyesinin sayısının tamamının Türkiye'de bilinen kişiler olması lazım. Yeni atanan, bu geçiş dönemindeki genç arkadaşlara laf etmek için söylemiyorum. Kastım o değil. Figür sayısı az. CHP'de kimi biliyorsunuz, dediğinizde televizyona çıkabilecek, mitinge gidebilecek, otobüsü çekip de Karaman'da 5 bin kişiyi toplayabilecek figür sayısının artması lazım. İl başkanları siyasetin odağı olması lazım. Gerçekten genel başkan, il başkanlığı, genel başkanlığı koltuğunda oturuyorsa il başkanını önemli kılmak, güçlü kılmak, etkin kılmak arkasında durmak lazım. Bu örgütü ezmemek lazım.
'' diye konuştu.

MYK polemiği

Özgür Özel'in konuşmasının ardından divan başkanı parti sözcüsü Faik Öztrak, Özgür Özel'in MYK üyelerine yönelik yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Öztrak,
''Size şiddetle itiraz ettiğimi belirtmeden geçemeyeceğim. Ben bir MYK üyesiyim ve MYK, partimizde kurultaydan sonra, kurultayımızın seçtiği en yüksek karar organı olan parti meclisinden seçilen arkadaşlarımızdan meydana gelir. MYK'daki tüm arkadaşlarımız, her yerde büyük kitleleri peşlerinden sürükleyebilecek, Türkiye'de her alanda önder olabilecek, kabiliyetlere sahip olan arkadaşlarımızdan oluşmuştur. Bu konuya açıklık getirmek istedim”
dedi.

Özel ise
''Ben mevcut MYK'ya söylemediğimi, söylüyorum diye söyledim, şerh koydum ama.''
diye cevap verdi.

Özgür Özel CHP İzmir İl Kongresi'nde partililerle atıştı
Özgür Özel CHP İzmir İl Kongresi'nde partililerle atıştı

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, partisinin İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşma protestolarla sık sık kesildi. Özel, önce "Gençlik burada Bay Kemal'in yanında" sloganı atan partilileri, "Ne yapıyorsunuz gençler? Ne yapıyorsunuz? Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk bundan sonra da yanında olacağız. Hiç şüpheniz olmasın" diyerek susturdu. Konuşmasına devam eden Özel'in sözleri bu kez de "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kesildi. Özel bu kez partilileri sert sözlerle azarladı: "Gençler kim dediyse bunu yapın diye yapmayın. Gençler size bunu kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz."



#Özgür Özel
#Faik Öztrak
#CHP
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