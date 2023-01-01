CHP'li Özel ve Öztrak arasında MYK polemiği: 'Figür sayısı' az deyince tepki gösterdi

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin Karaman kongresinde atıştı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partilerinin Karaman İl Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Kongrenin divan başkanlığına seçilen Öztrak, genel seçimlerin kaybedildiğini, ancak bardağın dolu tarafının görülmesini gerektiğini belirtti.
Öztrak, ''Sonuç itibarıyla seçmenlerin yüzde 48'i Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na oy verdi. Bunu koruyarak hareket etmemiz lazım.'' dedi.
'Bu başarısızlığı kabul etmek lazım'
CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel de genel seçimlerin kaybedilmesinde herkesin kusurlu olduğunu belirterek, ''Sayın Genel Başkan'a, kusur yüklemiyoruz. Hepimizin kusuru var. Baştan aşağıya bütün kusurlar için onunla, bununla değil, öncelikle örgütümüzle bir helalleşelim. Bir başarısızlık var. Bu başarısızlığı kabullenmek bu başarısızlığı itiraf edip özeleştiri yapmak ve buradan ders çıkarmak noktasında fikir ayrılıklarımız oldu'' dedi.
'MYK üyelerinin görünmesi lazım'
MYK polemiği
Özgür Özel'in konuşmasının ardından divan başkanı parti sözcüsü Faik Öztrak, Özgür Özel'in MYK üyelerine yönelik yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.