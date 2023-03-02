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CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmiş ve "Millet beşten büyüktür" ifadelerini kullanmıştı. Dikbayır'a yanıt CHP eski Milletvekili Ali Özgündüz'den geldi. Özgündüz, "Millet elbette ki bütün siyasi partilerden büyüktür. Ama kimse kendini milletin yerine koyarak ahkam kesmesin!" dedi.

22:30 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP eski Milletvekili Ali Özgündüz.

CHP eski Milletvekili Ali Özgündüz.

Altılı Masa'nın aday belirlemek için yaptığı 12'nci toplantı da sonuç vermedi. Toplantı sonrası İYİ Parti'den manidar bir açıklama geldi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik.


And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o." ifadelerini kullandı. Daha sonra "Millet beşten büyüktür." şeklinde bir paylaşımda daha bulunan Dikbayır, ikinci paylaşımını dakikalar sonra apar topar kaldırdı.

'Kimse millet adına ahkam kesmesin'


Dikbayır'a yanıt CHP eski Milletvekili Ali Özgündüz'den geldi. Özgündüz,
"Millet elbette ki bütün siyasi partilerden büyüktür. Ama kimse kendini milletin yerine koyarak ahkam kesmesin!"
dedi.



#Ali Özgündüz
#İYİ Parti
#CHP
#Ümit dikbayır
1 saat önce
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CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin
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