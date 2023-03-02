CHP'li Özgündüz'den İYİ Parti'li Dikbayır'a ortak aday salvosu: Kimse millet adına ahkam kesmesin

Altılı Masa'nın aday belirlemek için yaptığı 12'nci toplantı da sonuç vermedi. Toplantı sonrası İYİ Parti'den manidar bir açıklama geldi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o." ifadelerini kullandı. Daha sonra "Millet beşten büyüktür." şeklinde bir paylaşımda daha bulunan Dikbayır, ikinci paylaşımını dakikalar sonra apar topar kaldırdı.