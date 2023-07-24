CHP PM üyesi Özgür Karabat'tan, partide geçmişi temiz birini bulamayan Kılıçdaroğlu'na 'doğru arama yap' önerisi.
CHP'de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmaları, kurultay günü yaklaştıkça alevlendi.
Gemiyi limana sağlam ulaştıracağını ve koltuğundan kalkmayacağını defalarca söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak
"Ömrümün sonuna kadar Genel Başkanlık yapmak istemiyorum. Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım"
açıklamasında bulundu.
'Bu bana da ağır gelir'
'Bu bana da ağır gelir'
Sözcü TV yayınında bu açıklamalarla ilgili görüşü sorulan CHP PM üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat,
"Ben genel başkanımızın tam da öyle söylediğini düşünmüyorum. Bu bana da ağır gelir.
Bu partide tarihini bilen binlerce üye var. Binlercesi hiç iktidar olmadan yıllarca direnmiş üyeler."
dedi.
'Genel başkan adayı araması doğru yapılırsa onlarca kişi aday çıkar'
'Genel başkan adayı araması doğru yapılırsa onlarca kişi aday çıkar'
Partide çok kıymetli üyelerin olduğuna vurgu yapan Karabat,
"Ben genel başkanımızın eğer bir genel başkan adayı aramak gibi bir niyeti varsa şanslı olabileceğini düşünüyorum.
Çünkü bu partide onlarca kişi doğru arama ve tarama yapıldığında genel başkan adayı olarak çıkar. Üstelik kurultay da zaten bu konuda önemli tercihlerde bulunur. Yani CHP'in genel başkanını da CHP kurultayı seçer."
ifadelerini kullandı.
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2 saat önce