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CHP'li Karabat'tan 'Geçmişi temiz biri olsa yarın bırakırım' diyen Kılıçdaroğlu'na: Doğru arama yaparsa onlarca kişi çıkar

CHP PM üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" sözlerine yanıt verdi. "Genel başkanımızın eğer bir genel başkan adayı aramak gibi bir niyeti varsa şanslı olabileceğini düşünüyorum." diyen Karabat, "Bu partinin üyeleri arasında çok kıymetli üyeler var. Onlarca kişi doğru arama ve tarama yapıldığında genel başkan adayı olarak çıkar." ifadelerini kullandı.

11:34 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP PM üyesi Özgür Karabat'tan, partide geçmişi temiz birini bulamayan Kılıçdaroğlu'na 'doğru arama yap' önerisi.

CHP PM üyesi Özgür Karabat'tan, partide geçmişi temiz birini bulamayan Kılıçdaroğlu'na 'doğru arama yap' önerisi.

CHP'de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmaları, kurultay günü yaklaştıkça alevlendi.

Gemiyi limana sağlam ulaştıracağını ve koltuğundan kalkmayacağını defalarca söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak
"Ömrümün sonuna kadar Genel Başkanlık yapmak istemiyorum. Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım"
açıklamasında bulundu.


'Bu bana da ağır gelir'

Sözcü TV yayınında bu açıklamalarla ilgili görüşü sorulan CHP PM üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat,
"Ben genel başkanımızın tam da öyle söylediğini düşünmüyorum. Bu bana da ağır gelir.
Bu partide tarihini bilen binlerce üye var. Binlercesi hiç iktidar olmadan yıllarca direnmiş üyeler."
dedi.

'Genel başkan adayı araması doğru yapılırsa onlarca kişi aday çıkar'

Partide çok kıymetli üyelerin olduğuna vurgu yapan Karabat,
"Ben genel başkanımızın eğer bir genel başkan adayı aramak gibi bir niyeti varsa şanslı olabileceğini düşünüyorum.
Çünkü bu partide onlarca kişi doğru arama ve tarama yapıldığında genel başkan adayı olarak çıkar. Üstelik kurultay da zaten bu konuda önemli tercihlerde bulunur. Yani CHP'in genel başkanını da CHP kurultayı seçer."
ifadelerini kullandı.

Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: CHP'nin mirasını bitirdi
Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: CHP'nin mirasını bitirdi

28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de "değişim" tartışmaları parti içinde gruplaşma ve kaosa neden oldu. CHP'de kavgaların ardır arkası kesilmezken İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı zoom toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Toplantının çalkantısı sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" sözlerine eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan tepki geldi. Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor." ifadelerine yer verdi.

#Özgür Karabat
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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