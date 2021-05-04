CHP'li Özgür Özel: Belediyelerimiz içki satışı yasağını rutin bir işlem sanıp onaylamış

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma süresinde alkollü içki satışı ülke genelinde yasaklandı.
İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınan karara, CHP Genel Merkezi'nin tüm tepkilerine rağmen CHP'li Çanakkale Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de imza attı.
Söz konusu kararlarda belediye başkanlarının imzasının bulunması, sosyal medyada partililer tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.
"Belediyelerimiz rutin bir iş sanıp onayladı"
KRT TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partililer tarafından belediyelere gelen 'içki satışı yasağı kararı' tepkilerine ilişkin "Belediyelerimiz rutin bir iş yapıyor. Onlarca kez yapılan rutin işleri, yoğunluk içinde “Getirin imzalarız evladım” diyerek imzaladılar." savunmasını yaptı.