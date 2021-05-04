Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem CHPli Özgür Özel Belediyelerimiz içki satışı yasağını rutin bir işlem sanıp onaylamış
POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel: Belediyelerimiz içki satışı yasağını rutin bir işlem sanıp onaylamış

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, tam kapanma döneminde alkol satışı yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, söz konusu yasağa imza atan CHP’li belediyelere gelen tepkiler için, “Yoğunluk içinde rutin bir işlem sanıp imza atmışlar” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Özgür Özel: Belediyelerimiz içki satışı yasağını rutin bir işlem sanıp onaylamış
Özgür Özel

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma süresinde alkollü içki satışı ülke genelinde yasaklandı.

İl Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınan karara, CHP Genel Merkezi'nin tüm tepkilerine rağmen CHP'li Çanakkale Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de imza attı.

Söz konusu kararlarda belediye başkanlarının imzasının bulunması, sosyal medyada partililer tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

"Belediyelerimiz rutin bir iş sanıp onayladı"

KRT TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partililer tarafından belediyelere gelen 'içki satışı yasağı kararı' tepkilerine ilişkin "Belediyelerimiz rutin bir iş yapıyor. Onlarca kez yapılan rutin işleri, yoğunluk içinde “Getirin imzalarız evladım” diyerek imzaladılar." savunmasını yaptı.

Bülent Turan'dan Lütfü Türkkan'a 'anayasa' tepkisi: İnsan 'bir inceleyelim' der
GÜNDEM
Bülent Turan'dan Lütfü Türkkan'a 'anayasa' tepkisi: İnsan 'bir inceleyelim' der

Bloomberg'den iki yüzlü tavır: Türkiye'de olunca "Erdoğan'ın dayatması" Avrupa'daysa "tedbir"
DÜNYA
Bloomberg'den iki yüzlü tavır: Türkiye'de olunca "Erdoğan'ın dayatması" Avrupa'daysa "tedbir"

Halk TV'de 'alkol satışlarının yasaklanması' tartışması: İçki haram değildir
GÜNDEM
Halk TV'de 'alkol satışlarının yasaklanması' tartışması: İçki haram değildir
Abone Ol Google News
Dünyayı alarma geçirdi

Dünyayı
alarma geçirdi

​Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
Trump dediğini yaptı

Trump dediğini yaptı

​Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu.
Hisar-A12den vurdu

Hisar-A
12'den vurdu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
Gürsel Tekin emlakçılık

Gürsel Tekin emlakçılık

'​Param olsaydı Körfez'deki bütün arsayı kapatabilirdim.'

Üçüncü doz yerli olacak

Üçüncü doz yerli olacak

​Bakan Koca, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

Bayramdan <br>sonra paylaşacağız

Bayramdan
sonra paylaşacağız

​AK Parti'den yeni anayasa için tarih.
Bahçeli açıkladı

Bahçeli açıkladı

​MHP'den 100 maddelik anayasa taslağı.
FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

​Gülen'le bizzat görüşen terörist, 17/25 Aralık sürecinde İstanbul il imamıydı.
Tedbirler gribi bitirdi

Tedbirler gribi bitirdi

​Maske, mesafe ve hijyen üçlemesi etkilerini gösteriyor.
Nisanda 2 bini aşkın firma

Nisanda 2 bini aşkın firma

​Türkiye'nin ihracat ailesi büyüyor.
Beneklisine <br>5 lira değer biçildi

Beneklisine
5 lira değer biçildi

​İstilacı balon balığı avına 5 milyon lira.
İstanbul'a gelecek<br> ilk takım belli oldu

İstanbul'a gelecek
ilk takım belli oldu

​İki maçta da kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiler.
Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.