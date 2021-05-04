CHP'li Özgür Özel: Belediyelerimiz içki satışı yasağını rutin bir işlem sanıp onaylamış

​Hulki Cevizoğlu'ndan 'İmamoğlu'na soruşturma' ile ilgili çarpıcı iddia: Kendileri şikayet etmiş olabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde ellerini bağlamış şekilde yürüdüğü görüntüler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaların asılsız olduğunu açıklarken gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi. Cevizoğlu, katıldığı bir canlı yayında, 'Bırakın belediye başkanını herhangi bir vatandaşa dava açılması ve mağdur edilmesi o kişiye inanılmaz puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de ya kendileridir, belki kendi kendilerine şikayet ettiler.' dedi.