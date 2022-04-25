Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem CHPli Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğanı tehdit etti Ant olsun hesap verecek
POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğanı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek
CHP'li Özgür Özel

İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı'nın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP ve HDP'li vekiller sırasıyla nefret kustu.

Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEM
Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KÜSTAH TEHDİT

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyledi.

CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek
OYNAT 00:33
CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, 'Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun' ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isim vererek tehdit eden Özel, "Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.

Türkiye düşmanı Kati Piri'yi üzen karar: Ankara'nın Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi
GÜNDEM
Türkiye düşmanı Kati Piri'yi üzen karar: Ankara'nın Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız
GÜNDEM
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'Gezi' tehdidi: Çok yakında bu hakimlerin hepsinden hesap soracağız

Dolmabahçede maç başladı

Dolmabahçe'de maç başladı

​İki ekip üç puan için sahada.
Altın fiyatları dip seviyesine geriledi

Altın fiyatları dip seviyesine geriledi

​Piyasalarda FED ve Çin baskısı.
Yargıya güven giderek yükseliyor

Beştepe'de yüksek yargı mensupları ile iftar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz.

​Gezi davasında karar açıklandı.

​MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.