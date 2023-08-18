CHP'li Özgür Özel genel başkan adaylığı için ilçe kongrelerini işaret etti: Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız

CHP Grup Başkanı Özgür Özel
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zoom üzerinden 'darbe' toplantıları düzenledi. Partideki delege yapısı nedeniyle genel başkanlık iddiasından vazgeçen İmamoğlu, yerel seçimlerde İstanbul'a aday olacağını açıkladı.
Değişim çıkışlarını sürdüren Özgür Özel'in ise adaylığı açıklamaya hazırlandığı iddia edildi. Adaylığına ilişkin Medyascope'a konuşan Özel, ilçe kongrelerini işaret etti.
"Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız"
Özel, tutum belgesinin ne zaman açıklanacağına yönelik soruya şöyle yanıt verdi: