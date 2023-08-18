|
Gündem

CHP'li Özgür Özel genel başkan adaylığı için ilçe kongrelerini işaret etti: Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içerisinden başlatılan 'değişim' hareketinin öncülerinden olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığı süreciyle ilgili ilçe kongrelerini işaret etti. "İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız." diyen Özel, "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Aday olursam benden duyarsınız” dedi.

21:29 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanı Özgür Özel

CHP Grup Başkanı Özgür Özel

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zoom üzerinden 'darbe' toplantıları düzenledi. Partideki delege yapısı nedeniyle genel başkanlık iddiasından vazgeçen İmamoğlu, yerel seçimlerde İstanbul'a aday olacağını açıkladı.

CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı
CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı. İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde, "CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı" yorumlarına neden oldu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından partinin yenilginin sorumluluğunu üstlenemediğini belirten İmamoğlu, "CHP, ikinci parti olmakla övünmemeli. Asla durumu idare edemez" dedi.

Değişim çıkışlarını sürdüren Özgür Özel'in ise adaylığı açıklamaya hazırlandığı iddia edildi. Adaylığına ilişkin Medyascope'a konuşan Özel, ilçe kongrelerini işaret etti.

"Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız"

Özel, tutum belgesinin ne zaman açıklanacağına yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

"İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız. Bu konuda önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Tutum belgesi genel konularla ilgili bir belge olacak. Aday olup olmayacağım anlamına gelmez. Aday olursam benden duyarsınız."



#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor-Fenerbahçe maçında tüm kapılar açılacak