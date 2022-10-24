CHP'li Özgür Özel HDP'li Ahmet Türk'ün sözlerini referans alarak Kılıçdaroğlu'na destek istedi: Kemal Bey her kesime iyi gelecek bir isim

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FOX TV'de İlker Karagöz'ün sorularını cevapladı. Ahmet Türk'ün açıklamaları hakkında konuşan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru isim olduğunu belirtti. Türk'ün sözlerini referans olarak gösteren Özel, "Kemal Bey her kesime iyi gelecek bir isimdir" dedi.

'AHMET TÜRK BİLGE BİR KİŞİLİK'

HDP'li Ahmet Türk'ün açıklaması hakkında konuşan Özel, "Bugün Ahmet Türk gibi HDP'nin önemli bir figürü, belediye başkanı seçilmiş, kanaat önderi, bilge kişilik olarak kabul edilen birinin dönüp de 'Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verebiliriz' diyorsa bu kıymetlidir" dedi.

'HER KESİME İYİ GELECEK BİR İSİM"

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyen Özel, "Kemal Bey demek ki 11 yıldır havanda su dövmüyormuş. Kemal Bey demek ki duruşuyla, davranışıyla, sözleriyle zaman zaman eleştirildiği zaman zaman takdir topladığı tüm yönlerinin toplamında Ahmet Türk gibi birisi 'Kürtler, HDP'liler oy verebilir' diyorsa bu utanılacak değil övünülecek bir şey. Çünkü Kemal Bey yakasında Türk bayrağı var, Kemal Bey Anayasaya bağlılık yemini etmiş. Kemal Bey verdiği sözden dönmeyecek. Kemal Bey her kesime iyi gelecek bir isimdir" ifadelerini kullandı.

REKLAM