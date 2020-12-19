​CHP’li Özgür Özel terbiye sınırlarını aştı: Sen kimin lejyonerisin?

Taciz ve tecavüz iddiaları karşısında köşeye sıkışan CHP, yine ucuz bir hamle ile gündemi değiştirme hamlesi yaptı. TBMM düzenlediği basın toplantısında terbiye sınırlarını aşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Franco özentisi diktatör bozuntusu” gibi ifadeler kullandı. Özel’in çirkin sözlerine sert tepkiler geldi:
MİLLİ İRADE DÜŞMANI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımız’a ‘diktatör’ diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımız’a ‘diktatör’ demek 5’inci kol faaliyetidir. Milli iradeye düşman bu faaliyeti iyi tanırız. Milletin desteğini alan her siyasetçiye ‘diktatör’ der bunlar. CHP’li şahıs, yaptığı açıklamayla sandığı hedef almıştır, demokrasiyi hedef almıştır, milli iradeyi hedef almıştır. Bu, faşizmin saf halidir.
MİDE BULANDIRICI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu. Peki siz? 18 yıldır çıktınız yenildiniz, çıktınız yenildiniz, çirkefleştiniz. Yine yenileceksiniz! Git pisliğini kusmak için başka bir duvar bul. Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin.
MİLLETE HAKARET
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Sende utanmanın zerresi, izanın kırıntısı olsa, biraz muhakeme yeteneğin olsa böyle konuşmazsın. Bu alçakça yakıştırmalar millete hakarettir, demokrasiyi yok saymaktır. Bunu da ancak hiçbir demokratik seçimi kazanamamış, milletle kavgalı CHP zihniyeti yapar!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Adap ve terbiyeden nasibini almayan #HadsizÖzgürÖzel bir diktatör arıyorsa önce türlü oyunlarla başa gelen ve koltuğunu türlü oyunlarla devam ettiren genel başkanına baksın. Sonra da CHP tarihini öğrensin. Aradığı diktatörlüğü orada bulacaktır.
Siyasi lejyonerİletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP’li Özel’in çirkin sözlerine Twitter’dan cevap verdi: “18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan Sayın Cumhurbaşkanımız’a “diktatör” ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyonerlerdir. Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir. Tarihin akışı içerisinde fevkalade müstesna bir zaman diliminde olduğumuz şu günlerde, istikametlerini Anadolu’dan yayılan irfan güneşiyle değil de Edirne’nin ötesinden gelen talimatlarla çizen bu güruh, siyasetin ve tarihin çöplüğüne gömülecektir. Takdir aziz milletimizindir.”