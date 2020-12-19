​CHP’li Özgür Özel terbiye sınırlarını aştı: Sen kimin lejyonerisin?

Taciz ve tecavüz iddiaları karşısında köşeye sıkışan CHP, yine ucuz bir hamle ile gündemi değiştirme hamlesi yaptı. TBMM düzenlediği basın toplantısında terbiye sınırlarını aşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Franco özentisi diktatör bozuntusu” gibi ifadeler kullandı. Özel’in çirkin sözlerine sert tepkiler geldi:

MİLLİ İRADE DÜŞMANI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımız’a ‘diktatör’ diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımız’a ‘diktatör’ demek 5’inci kol faaliyetidir. Milli iradeye düşman bu faaliyeti iyi tanırız. Milletin desteğini alan her siyasetçiye ‘diktatör’ der bunlar. CHP’li şahıs, yaptığı açıklamayla sandığı hedef almıştır, demokrasiyi hedef almıştır, milli iradeyi hedef almıştır. Bu, faşizmin saf halidir.

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OYNAT 03:08 "Biz bunları, milletin seçtiği başbakanı alçakça dar ağacına göndermelerinden biliriz!" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek derinleşen küresel ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesinin bazılarını şaşırttığını, hatta çıldırttığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.



Biz bunları bakanları alçakça darağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her cuntanın içinde veya arkasında yer almasından biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründen özellikle kız evlatlarımıza başörtüsünden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları kendi partileri içindeki taciz, tecavüz ve hırsızlıklara kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz.

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MİDE BULANDIRICI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Sinek küçüktür ama mide bulandırır atasözümüzün tam karşılığı olan kişi, çirkin ve alçak tavrın mide bulandırıyor. Hakaret ettiğin ve çirkinliğini kustuğun lider, beslendiğiniz darbeci vesayetçi yapıları devirdi, birlikte hareket ettiğiniz küresel egemenlere meydan okudu. Peki siz? 18 yıldır çıktınız yenildiniz, çıktınız yenildiniz, çirkefleştiniz. Yine yenileceksiniz! Git pisliğini kusmak için başka bir duvar bul. Bu tür provokasyonlar yerine içinizdeki taciz, tecavüz ve şiddet olayları ile ilgilenin.

MİLLETE HAKARET

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Sende utanmanın zerresi, izanın kırıntısı olsa, biraz muhakeme yeteneğin olsa böyle konuşmazsın. Bu alçakça yakıştırmalar millete hakarettir, demokrasiyi yok saymaktır. Bunu da ancak hiçbir demokratik seçimi kazanamamış, milletle kavgalı CHP zihniyeti yapar!

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OYNAT 00:48 AK Parti Milletvekili Turan: Bunlar Özal'a, Menderes'e de diktatör dedi. Mesele 'Erdoğan' değil CHP'li Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek kullandığı 'diktatör' ifadesi sosyal medyada büyük tepki topladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Meclis'te yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak Özür Özel'i, 'Çok da ciddiye almayın. Müptezelin sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' demesi bizim için şereftir' diyerek eleştirdi. BiP'te paylaş

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Adap ve terbiyeden nasibini almayan #HadsizÖzgürÖzel bir diktatör arıyorsa önce türlü oyunlarla başa gelen ve koltuğunu türlü oyunlarla devam ettiren genel başkanına baksın. Sonra da CHP tarihini öğrensin. Aradığı diktatörlüğü orada bulacaktır.

Fahrettin Altun

Siyasi lejyoner

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP’li Özel’in çirkin sözlerine Twitter’dan cevap verdi: “18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan Sayın Cumhurbaşkanımız’a “diktatör” ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyonerlerdir. Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir. Tarihin akışı içerisinde fevkalade müstesna bir zaman diliminde olduğumuz şu günlerde, istikametlerini Anadolu’dan yayılan irfan güneşiyle değil de Edirne’nin ötesinden gelen talimatlarla çizen bu güruh, siyasetin ve tarihin çöplüğüne gömülecektir. Takdir aziz milletimizindir.”

OYNAT 02:44 Erdoğan: Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi? CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesini kullanması büyük tepki topladı. O sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2014 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği 'Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi?' cevabı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki