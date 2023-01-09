CHP’li Özgür Özel terör örgütü PKK’nın özel doktoruna sahip çıktı: İçim acıyor

Terör örgütü PKK’dan kaçarak Mardin’de teslim olan H.A.’nın ifadeleri sonrası örgütün özel doktoru olduğu ortaya çıkan Selçuk Mızraklı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Halk Tv’de katıldığı programda Mızraklı’nın tutukluluğuna ilişkin, “İçimin almadığı kabullenemediği mesele bu” dedi.

‘İÇİM ACIYOR’

Terör soruşturmasından cezaevinde bulunan Selçuk Mızraklı’ya sahip çıkan CHP’li Özgür Özel, “Siyaseten seçtiği belediye başkanını ya gerçekten içim acıyor benim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı iki sıra yanımızda oturuyordu Selçuk Mızraklı. Çok iyi bir doktor. Milletvekiliydi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterdiler. On Diyarbakırlı'dan neredeyse yedisi oy verdi Selçuk Mızraklı'ya. O gün soruşturma açtılar. On gün içinde de yerine kayyum atandı. Şimdi Edirne Cezaevi'nde. Demirtaş'ın koğuş arkadaşı. Şimdi benim içimin almadığı kabullenemediği mesele bu” dedi.

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OYNAT 00:30 PKK’nın özel doktoruna CHP’li Özgür Özel sahip çıktı: İçim acıyor Terör örgütü PKK'nın özel doktoru olduğu ortaya çıktıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı'ya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel destek verdi. CHP'li Özel katıldığı televizyon programında Mızraklı için, “İçimin almadığı kabullenemediği mesele bu” yorumunu yaptı. BiP'te paylaş

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