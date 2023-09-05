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CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık çıkışı: Kurultayda Kemal Bey ile yarışabiliriz bu hainlik değil

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi. Özel, "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki ‘Kemal beye ihanet mi ediyorsun?’ Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım" dedi.

12:00 . 5/09/2023 Salı
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa aday olacağının sinyalini verdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa aday olacağının sinyalini verdi.

Seçim hezimetin ardından CHP'de başlayan değişim hareketinin odağındaki isim olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 'Genel başkanlıa aday olacak mısınız?' sorusunu yanıtladı.

Halk TV yayınında İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "CHP'nin iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Amacım CHP'yi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu yapmak. CHP'de kendi görevimi iyi yaptım" dedi.


'Adaylığa eskisinden daha yakınım'


Haziran ayında 'Her türlü görevi üstlenmeye hazırım' diyen Özel, "
Yaşadığımız süreç beni adaylığa o günden daha fazla yaklaştırdı. Bu işin sonunda bir adaylık olursa da o özgüvenim, inancım, kararlılığım var"
ifadelerini kullandı.

'Kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki “Kemal beye ihanet mi ediyorsun?”. Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım. Kemal beyin başarısı için, en yakını kimse en yakını kadar inandım. Kemal bey 'Bu kürsüde son kez sesleniyorum, bir yolculuğa çıkıyorum' dedi. Babam gibi hissettiğim bir insana tutamadım kendimi ağladım. 'Ağlıyordun, aday olamazsın' diyorlar."


#Özgür Özel
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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