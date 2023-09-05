CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık çıkışı: Kurultayda Kemal Bey ile yarışabiliriz bu hainlik değil

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa aday olacağının sinyalini verdi.
Seçim hezimetin ardından CHP'de başlayan değişim hareketinin odağındaki isim olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 'Genel başkanlıa aday olacak mısınız?' sorusunu yanıtladı.
Halk TV yayınında İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "CHP'nin iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Amacım CHP'yi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu yapmak. CHP'de kendi görevimi iyi yaptım" dedi.
'Adaylığa eskisinden daha yakınım'
'Kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz'
Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: