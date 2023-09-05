CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık çıkışı: Kurultayda Kemal Bey ile yarışabiliriz bu hainlik değil

"Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki “Kemal beye ihanet mi ediyorsun?”. Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım. Kemal beyin başarısı için, en yakını kimse en yakını kadar inandım. Kemal bey 'Bu kürsüde son kez sesleniyorum, bir yolculuğa çıkıyorum' dedi. Babam gibi hissettiğim bir insana tutamadım kendimi ağladım. 'Ağlıyordun, aday olamazsın' diyorlar."