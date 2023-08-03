CHP'li Özgür Özel'den gizli imzalanan 'Kılıçdaroğlu-Özdağ' mutabakatına ilişkin flaş çıkış: Hiç beklemezdim

CHP'li Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan mutabakatı bilmediğini söyledi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'nin ambargo uygulayıp iş birliği sözleşmelerini feshettiği Halk TV canlı yayınında herkesten gizli imzalanan mutabakata değindi.
"Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim"
"Biz çok ciddi bir kayba uğradık, getirinin üzerinde götürü oldu. Normalde bu milletvekili seçiminde bir iç hukuk belgesine ihtiyaç vardı. Kılıçdaroğlu-Özdağ mutabakatını bilmiyorduk. Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm. Meral Hanım'ın 'biz her yetkiyi vermiştik' açıklamasını da hatırlatmak lazım."