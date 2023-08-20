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CHP’li Özgür Özel’den itiraf: Sıkışınca Atatürk’e sarılıyoruz

CHP genel başkan adaylığı için adı geçen Grup Başkanı Özgür Özel’den Atatürk itirafı geldi. Bodrum’da bir etkinliğe katılan Özel, CHP’deki durumu Sezen Aksu’nun “Masum Değiliz Hiçbirimiz” şarkısıyla özetleyip, “Kaybettik, gereğini yapmak lazım. Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bunda kolaycılık, birbirimizi kandırmak var” dedi.

04:00 . 20/08/2023 الأحد
Yeni Şafak
Özgür Özel.

Özgür Özel.

Değişim yanlılarının rüzgarı kaybettiği CHP’de Grup Başkanı Özgür Özel, partide topyekün değişimin gerektiğinin altını çizdi. CHP’de sadece tüzük ve genel başkanlık değil topyekûn bir değişimin olacağını kaydeden Özel, “Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek değil, yeni şeyler yapıp yeniden ümit olabilmek önemli” ifadelerini kullandı. Özel, seçmenin değişim olmaz ise CHP’den ümidini kesme tehlikesi olduğunu da belirtti. Özel, “Seçmende bir duygusal kopuş tehlikesi var” dedi.

DUYGUSAL KOPUŞ

Özel Manisa Sarıgöl ve Muğla Bodrum’da düzenlenen etkinliklerde konuştu. Seçimin kaybedildiğini ve gereğinin yapılması gerektiğini dile getiren Özel, partideki durumu Sezen Aksu’nun “Masum değiliz hiçbirimiz” şarkısı ile özetledi. Özel, “Seçmende bir duygusal kopuş var. Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var” ifadelerini kullandı.

TÜZÜK YETMEZ

Değişim talepleri için tüzük değişikliğinin yeterli olmayacağının altını çizen Özel şöyle devam etti: “Sadece program değiştirmekle de olmaz. Topyekun değişimi, hep beraber yaşamak ve yaşatmak zorundayız.”



#Siyaset
#CHP
#Özgür Özel
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