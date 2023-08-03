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CHP'li Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun ambargo uyguladığı Halk TV'de 'koltuğa talibim' çıkışı: Genel başkanlıksa da genel başkanlık

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek taraflı olarak reklam anlaşmalarını sonlandırdığı Halk TV'ye konuk oldu. CHP'deki 'değişim' tartışmalarına değinen Özel, genel başkanlığa talip olduğunu vurgulayıp, "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diye konuştu.

22:01 . 3/08/2023 الخميس
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı görevine talip olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı görevine talip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi. Yaşananların gölgesinde Kılıçdaroğlu'na karşı değişim mesajları paylaşan isimlerden olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınına konuk oldu.

CHP'li Özel'den Halk TV'de 'koltuğa talibim' çıkışı: Genel başkanlıksa da genel başkanlık

CHP'deki 'değişim' tartışmalarına değinen Özel, genel başkanlığa talip olduğunu vurgulayıp,
"Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık.
" diye konuştu.


"Partide duygusal kopuş var"

Sözlerinin devamında seçmenin partiden duygusal kopuş yaşadığını belirten Özel,
"Türkiye'nin neresine giderse git insanlar bir şey bekliyor. Bu duygusal kopuş heryerde var. Duygusal Kopuş var. Yok demekle olmaz. Meseleyi seçmene yüklemek anlamamak doğru değil. Her seçim sonucu seçmenin size yazdığı bir mektup var. Onu açıp satır satır okuyacaksınız. Bunu yaptığınıza ikna olurlarsa kopmazlar. Sizi değiştirirler ama kopmazlar. Önemli olan ve beni iten mesele 'duygusal kopuş' meselesi."
dedi.

"Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim"

Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile herkesten gizli imzaladığı mutabakata da değinen Özel,
"Biz çok ciddi bir kayba uğradık, getirinin üzerinde götürü oldu. Normalde bu milletvekili seçiminde bir iç hukuk belgesine ihtiyaç vardı. Kılıçdaroğlu-Özdağ mutabakatını bilmiyorduk. Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm. Meral Hanım'ın 'biz her yetkiyi vermiştik' açıklamasını da hatırlatmak lazım."
ifadelerini kullandı.

#Özgür Özel
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Halk TV
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