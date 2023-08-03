CHP'li Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun ambargo uyguladığı Halk TV'de 'koltuğa talibim' çıkışı: Genel başkanlıksa da genel başkanlık

"Türkiye'nin neresine giderse git insanlar bir şey bekliyor. Bu duygusal kopuş heryerde var. Duygusal Kopuş var. Yok demekle olmaz. Meseleyi seçmene yüklemek anlamamak doğru değil. Her seçim sonucu seçmenin size yazdığı bir mektup var. Onu açıp satır satır okuyacaksınız. Bunu yaptığınıza ikna olurlarsa kopmazlar. Sizi değiştirirler ama kopmazlar. Önemli olan ve beni iten mesele 'duygusal kopuş' meselesi."