CHP'li Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun ambargo uyguladığı Halk TV'de 'koltuğa talibim' çıkışı: Genel başkanlıksa da genel başkanlık

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı görevine talip olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi. Yaşananların gölgesinde Kılıçdaroğlu'na karşı değişim mesajları paylaşan isimlerden olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınına konuk oldu.