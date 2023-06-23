CHP'li Özgür Özel'den 'kurultay' çıkışı: Mutlaka seçimden önce yapılmalı

Hukukçu Ersan Şen, tüm değişim taleplerine rağmen koltuğundan kalkmamakta direten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmış havasında olduğunu belirten Şen, "İnsanların aklıyla dalga geçerek, insanları hiçe sayan bir anlayışla zorla demokrat olduğunu iddia ederek orada kalıyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bir seçim kaybettirme projesi olduğunu belirten Şen, "Seçim kazanmak istemiyorlar. Seçimi kazananın üzerine bineceği yükü bildiklerinden bu seçimi de bile isteye kaybettiler." ifadelerini kullandı.