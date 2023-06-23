CHP'li Özgür Özel'den 'kurultay' çıkışı: Mutlaka seçimden önce yapılmalı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultayın mutlaka yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğini söyledi.
CHP'deki değişim hareketinin öncülerinden biri olan ve gerekirse her türlü sorumluluğu almaktan çekinmeyeceğini söyleyerek genel başkanlık koltuğuna aday olabileceğinin sinyalini veren CHP Grup Başkanı Özgür Özel, beklenen kurultay ile ilgili konuştu.
'Mutlaka seçimden önce yapılmalı'
'Mutlaka seçimden önce yapılmalı'
Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulunan Özel,
"Kurultay, mutlaka yerel seçimden önce yapılmalı. Çünkü yaşadığımız bir seçim var. Seçimden sonra içine düşmüş olduğumuz bir durum var. Buradan çıkmamız, tabanımızı ve halkımızı umutlandırmamız, heyecanlandırmamız ve marttaki yerel seçimlere hazırlanmamız gerekiyor."
dedi.
'Telafisi ağır olur'
'Telafisi ağır olur'
Özel,
" Eğer biz bu şekilde hareket edersek sandıktan olumsuz tablolar çıkabilir ve bunun telafisi ağır olur"
ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu sonraya bırakmak istiyor
Kılıçdaroğlu sonraya bırakmak istiyor
Özel'in sözlerini aktardıktan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün katıldığı canlı yayına ilişkin konuşan Küçükkaya,
“Benim dün akşamki yayından sonra Kılıçdaroğlu’ndan edindiğim izlenim kurultayı seçimden sonraya bırakmak istiyor”
diye konuştu.
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1 hour ago