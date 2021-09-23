Gündem CHPli Özgür Özelin büyük çelişkisi Haksızlığa uğradığını savunduğu Demirtaş için Dağdan talimat alıyor demişti
POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel'in büyük çelişkisi: Haksızlığa uğradığını savunduğu Demirtaş için 'Dağdan talimat alıyor' demişti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını savundu. Özel'in beş yıl önce yaptığı bir açıklamada ise Demirtaş ile ilgili "Adalardan, dağlardan talimat alıyor" dediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Özgür Özelin büyük çelişkisi: Haksızlığa uğradığını savunduğu Demirtaş için Dağdan talimat alıyor demişti
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Halk TV yayınında HDP'ye kalkan oldu. Son dönemde CHP içinden HDP'ye yönelik gelen ılımlı mesajları devam ettiren Özel, CHP'nin HDP’yi hiçbir siyasi partiden ayrı tutmayacağını söyledi.

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için ise "Hepimiz siyasetten alıkonulduğu noktasında hemfikiriz. Selahattin Demirtaş konusunda biz ciddi haksızlığa uğradığını her zaman söyledik" ifadelerini kullandı.

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Aynı Özgür Özel beş yıl önce tam tersini söylemiş

Dün Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını öne süren Özel'in bundan beş yıl önce görüşünün tam tersini savunduğu ortaya çıktı.

Özel'in 30 Mayıs 2016'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş'ın; CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır" ifadelerini kullandığı görüldü.

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