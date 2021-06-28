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POLİTİKA

CHP'li Öztrak'tan Katarla ilgili akıllara durgunluk veren sözler: YKS soruları Katarlılara kontenjan açmak için mi zordu?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlanan "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi verilecek" iddiasını bir adım öteye taşıyan Öztrak, "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Öztraktan Katarla ilgili akıllara durgunluk veren sözler: YKS soruları Katarlılara kontenjan açmak için mi zordu?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ve milyonlarca gencin ter döktüğü YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesinde Sözcü gazetesi tarafından "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanı servis edildi. Haber kısa sürede muhalif medya tarafından yayıldı.

Söz konusu yalana alet olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti?" ifadelerini kullanarak hükümeti hedef aldı.

İddialara ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" denildi.

Açıklama sonrası yalana alet olan T24, sınavın ardından kamuoyundan özür diledi.

Kılıçdaroğlu ise, özür dilemesi yönünde kendisine yöneltilen taleplere sessiz kaldı.

CHP yönetimi, söz konusu yalanı bugün yapılan açıklamayla bir adım daha öteye taşıdı.

CHP'li Öztrak'tan Katarla ilgili akıllara durgunluk veren sözler: YKS soruları Katarlılara kontenjan açmak için mi zordu?
OYNAT 01:01
CHP'li Öztrak'tan Katarla ilgili akıllara durgunluk veren sözler: YKS soruları Katarlılara kontenjan açmak için mi zordu?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlanan 'Katarlılara sınavsız tıp eğitimi verilecek' iddiasını bir adım öteye taşıyan Öztrak 'YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?' diye konuştu.

CHP Sözcüsü Öztrak: YKS soruları Katarlılara kontenjan açmak için mi zordu?

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yalanlanan "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi verilecek" iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada Öztrak, "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" diye konuştu.

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