CHP’li Pekşen: İktidara geldiğimizde İstanbul Havalimanı kargo taşımacılığı için kullanılacak

Türkiye’nin Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi önemli projelerinin karşısında duran CHP, yine dev projelerden birine göz dikti.

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Tam olarak aktif hale geldiğinde Avrupa'nın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı ile ilgili bir paylaşımda bulunan CHP’li eski vekil Haluk Pekşen, iktidara gelmeleri halinde havalimanının kargo taşımacılığı için kullanılması için dönüştürüleceğini söyledi.

Pekşen, Twitter hesabından yayımladı mesajda, “İktidara geldiğimizde ilk imza 3.Havalimanını Kargo Havalimanına çevirmesi ve Atatürk Havalimanının onarılarak ivedilikle yeniden uçuşlara açılması için olacaktır” dedi.

2020 yılında 23.4 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Almanya’nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı’nı geride bırakmıştı.