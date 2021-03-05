Gündem CHPli Pekşen İktidara geldiğimizde İstanbul Havalimanı kargo taşımacılığı için kullanılacak
POLİTİKA

CHP’li Pekşen: İktidara geldiğimizde İstanbul Havalimanı kargo taşımacılığı için kullanılacak

CHP’li eski vekil Haluk Pekşen, 2020 yılında 23,4 milyon yolcu ile Avrupa'nın zirvesinde yer alan İstanbul Havalimanı’nı, iktidara gelmeleri halinde Kargo Havalimanına dönüştüreceklerini söyledi. Pekşen, "Atatürk Havalimanı’nı onararak ivedilikle yeniden uçuşlara açacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Pekşen
Haluk Pekşen

Türkiye’nin Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi önemli projelerinin karşısında duran CHP, yine dev projelerden birine göz dikti.

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Tam olarak aktif hale geldiğinde Avrupa'nın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı ile ilgili bir paylaşımda bulunan CHP’li eski vekil Haluk Pekşen, iktidara gelmeleri halinde havalimanının kargo taşımacılığı için kullanılması için dönüştürüleceğini söyledi.

Pekşen, Twitter hesabından yayımladı mesajda, “İktidara geldiğimizde ilk imza 3.Havalimanını Kargo Havalimanına çevirmesi ve Atatürk Havalimanının onarılarak ivedilikle yeniden uçuşlara açılması için olacaktır” dedi.

  • 2020 yılında 23.4 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Almanya’nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı’nı geride bırakmıştı.

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