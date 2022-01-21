CHP'li Salıcı'dan HDP-PKK ilişkisi sorusuna kaçamak cevap: Bağları varsa gereken yapılır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı HDP-PKK sorusuna net cevap vermedi: Bağları varsa gereken yapılır

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları gündemdeki yerini korurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP'nin PKK'yla bağına dair soruya net bir cevap vermedi. HaberTürk yayınında konuşan Salıcı, Buna kendilerinin karar veremeyeceğini söyleyerek ve 'eğer varsa' ifadesini kullanarak, 'O bizim oturup karar verebileceğimiz bir şey değil.

Bir devlet var, iktidar var, yargı var, kanunlar var. Eğer HDP'nin terör örgütüyle bir ilişkisi varsa bu ilişki ayan beyan açıksa yasalarda tanımlanan nokta üzerinden gereken şey yapar. Eğer ortada terörle iç içe geçmiş bir siyasi parti, herhangi bir siyasi parti varsa onunla ilgili gereken yapılır. Gereken, yasalar neyi gerektiriyorsa odur' dedi.

