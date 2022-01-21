CHP'li Salıcı'dan HDP-PKK ilişkisi sorusuna kaçamak cevap: Bağları varsa gereken yapılır
HDP’li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle olan fotoğrafları gündemdeki yerini korurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP'nin PKK'yla bağına dair soruya net bir cevap vermedi. Buna kendilerinin karar veremeyeceğini söyleyen Salıcı, "Ortada terörle iç içe geçmiş bir siyasi parti varsa gereken yapılır" dedi.
HDP vekili Semra Güzel'in PKK kampında terörist sevgilisiyle fotoğraflarının ortaya çıkması tartışılmaya devam edilirken, CHP'den HDP-PKK bağına ilişkin yine net olmayan bir açıklama geldi.
"BİZ KARAR VEREMEYİZ"
HaberTürk yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "HDP’nin terör örgütüyle ilişkisi olduğunu değerlendiriyor musunuz?" sorusuna "O bizim oturup karar verebileceğimiz bir şey değil" cevabını verdi.
"Eğer ilişkileri varsa" diyerek kaçamak bir ifade kullanan CHP'li Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eğer HDP’nin terör örgütüyle bir ilişkisi varsa bu ilişki ayan beyan açıksa yasalarda tanımlanan nokta üzerinden gereken şey yapılır. Eğer ortada terörle iç içe geçmiş bir siyasi parti, herhangi bir siyasi parti varsa onunla ilgili gereken yapılır. Gereken, yasalar neyi gerektiriyorsa odur.