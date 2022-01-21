Gündem CHPli Salıcıdan HDP-PKK ilişkisi sorusuna kaçamak cevap Bağları varsa gereken yapılır
POLİTİKA

CHP'li Salıcı'dan HDP-PKK ilişkisi sorusuna kaçamak cevap: Bağları varsa gereken yapılır

HDP’li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle olan fotoğrafları gündemdeki yerini korurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP'nin PKK'yla bağına dair soruya net bir cevap vermedi. Buna kendilerinin karar veremeyeceğini söyleyen Salıcı, "Ortada terörle iç içe geçmiş bir siyasi parti varsa gereken yapılır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Salıcıdan HDP-PKK ilişkisi sorusuna kaçamak cevap: Bağları varsa gereken yapılır
Oğuz Kaan Salıcı

HDP vekili Semra Güzel'in PKK kampında terörist sevgilisiyle fotoğraflarının ortaya çıkması tartışılmaya devam edilirken, CHP'den HDP-PKK bağına ilişkin yine net olmayan bir açıklama geldi.

"BİZ KARAR VEREMEYİZ"

HaberTürk yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "HDP’nin terör örgütüyle ilişkisi olduğunu değerlendiriyor musunuz?" sorusuna "O bizim oturup karar verebileceğimiz bir şey değil" cevabını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı HDP-PKK sorusuna net cevap vermedi: Bağları varsa gereken yapılır
OYNAT 00:41
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı HDP-PKK sorusuna net cevap vermedi: Bağları varsa gereken yapılır
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları gündemdeki yerini korurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP'nin PKK'yla bağına dair soruya net bir cevap vermedi. HaberTürk yayınında konuşan Salıcı, Buna kendilerinin karar veremeyeceğini söyleyerek ve 'eğer varsa' ifadesini kullanarak, 'O bizim oturup karar verebileceğimiz bir şey değil.
Bir devlet var, iktidar var, yargı var, kanunlar var. Eğer HDP'nin terör örgütüyle bir ilişkisi varsa bu ilişki ayan beyan açıksa yasalarda tanımlanan nokta üzerinden gereken şey yapar. Eğer ortada terörle iç içe geçmiş bir siyasi parti, herhangi bir siyasi parti varsa onunla ilgili gereken yapılır. Gereken, yasalar neyi gerektiriyorsa odur' dedi.

"İLİŞKİLERİ VARSA..."

"Eğer ilişkileri varsa" diyerek kaçamak bir ifade kullanan CHP'li Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eğer HDP’nin terör örgütüyle bir ilişkisi varsa bu ilişki ayan beyan açıksa yasalarda tanımlanan nokta üzerinden gereken şey yapılır. Eğer ortada terörle iç içe geçmiş bir siyasi parti, herhangi bir siyasi parti varsa onunla ilgili gereken yapılır. Gereken, yasalar neyi gerektiriyorsa odur.

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