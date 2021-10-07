Gündem CHPli başkandan skandal sözler Bunların hepsi çoban
POLİTİKA

CHP'li başkandan skandal sözler: Bunların hepsi çoban

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, katıldığı bir programda Şişli, Beykoz ve Kağıthane'nin Sarıyer’in yanında "çoban" olduğunu söyledi. O bölgede yaşayan vatandaşları küçümseyen Genç'in sözleri büyük tepki çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Gençten skandal sözler: Bunların hepsi çoban
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç katıldığı bir programda skandal bir açıklamaya imza attı.

"ŞİŞLİ, BEYKOZ DİĞER KAĞITHANE ÇOBAN YA"

Genç, "Arkadaşlar Şişli, Beykoz diğer Kağıthane Sarıyer'in yanında çoban ya lütfen ya kendi değerinizi bilin ya" sözleriyle toplumu ayrıştıran ifadeler kullandı.

CHP'li başkanın sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

CHP'li başkandan skandal sözler: Bunların hepsi çoban
OYNAT 00:20
CHP'li başkandan skandal sözler: Bunların hepsi çoban
CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, katıldığı bir programda Şişli, Beykoz ve Kağıthane'nin Sarıyer'in yanında 'çoban' olduğunu söyledi. O bölgede yaşayan vatandaşları küçümseyen Genç'in sözleri büyük tepki çekti.

'ÇOBANLIĞI DEĞERSİZ BİR ŞEY SANIYOR'

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Diğer ilçelerde yaşayan insanları çoban diyerek küçümsediğini sanıyor, çünkü çobanlığın değersiz, küçük bir şey olduğunu sanıyor. Sanıyor da sanıyor…" dedi.

'KAĞITHANELİLERE KURBAN OL'

İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi ise "Bu hadsiz sözlerin sahibi Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç. Sen Şişlililere, Beykozlulara, Kağıthanelilere kurban ol!" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Akşener’in kürsüye 'pideci' diye çıkardığı kişi CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı çıktı
GÜNDEM
Akşener’in kürsüye 'pideci' diye çıkardığı kişi CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı çıktı

HDP'den CHP'ye 'tutum belgesi' ziyareti
GÜNDEM
HDP'den CHP'ye 'tutum belgesi' ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50 artı 1 CHP'yi vesayet sözcüsü olmaktan öte bir parti haline getirdi
GÜNDEM
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50 artı 1 CHP'yi vesayet sözcüsü olmaktan öte bir parti haline getirdi
Düzcede duygulandıran görüntü

Düzce'de duygulandıran görüntü

Ölen sahibinin mezarının başından ayrılmadı.
Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Hatay'da şaşkına çeviren görüntü.
Kovid psikolojimizi bozdu

​Dışarı çıkamayan toplu taşımaya binemeyenler var.

Anneannesi kazada hayatını kaybetti.

​Arakanlı Müslümanların soykırıma uğramasında tetikçilik yaptı.

Türkiye'nin merakla beklediği haber geldi.

​Milli geliri yüzde 7 artıracak.

​Fransa'da camiye tehdit mektubu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

​TÜGVA'lı gençler, geceyi Büyükada'daki vakıf binasının önünde geçirdi.

​Kendi ülkelerinde mülteci oldular.

​Aşırı hava olayları üretimi olumsuz etkiliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini bu fotoğraf ile andı.
Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Yarından itibaren 6 derece birden artacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.