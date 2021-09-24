CHP'li Semih Balaban'dan KHK'yla atılan FETÖ'cülere destek: Suçsuz yere görevlerinden alındılar

BBP Genel Başkanı Destici: Türk ve Müslümanların gururlanacağı ve herkesin gıptayla baktığı bir binanın açılışını bile küçümsemenin izahı yok

Bursa'da partilileriyle birlikte kahvaltılı basın toplantısında bir araya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin önemli konulara değindi.



Türkevi'ne emek veren herkese şahsı ve camiası adına şükranlarını sunduğunu ifade eden Destici, 'Ben her Türk vatandaşının o binayı görmesini isterim. Gerçekten bir gurur abidesi. Muhteşem diyebileceğimiz bir eser. Türkevi'nin açılışına nasıl muhalefet edilir? Bizzat orada olmasak ve gözlemlemesek bizi bile inandıracak bir algı operasyonu gerçekleştiriyorlar. Bu ziyareti başarısız göstermek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Türk ve Müslüman olan herkesin gururlanacağı, karışımızdakilerin de gıptayla baktığı bir binanın açılışını bile küçümsemek izah edilebilir değil.



PKK'nın yurdu olsa yemin ediyorum ki bunu söylemezler. Bunu dillerine dolamaz ve karşı çıkmazlar. Terör örgütlerinin ve yandaşlarının olsa ağızlarını bile açmazlar. işin içine İslam kimliği, dini, Türk kültürü ve kimliği girdiğinde bunların bir anda fevri dönüyor. İmanlı, ahlaklı, Türkiye'yi ve Türk milletini önceleyen vatandaşlarımızdan istirham ediyorum bu algılara prim vermesinler' dedi.

