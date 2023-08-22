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CHP'li Seyit Torun'dan değişim mesajı: Genel başkandan ibaret olmamalı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, partisinin seçim dönemi boyunca hatalı adımlar attığını söyledi. Yenilginin ardından bu hatalardan ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Torun, partideki değişim tartışmalarına destek verdi. Torun, "Şimdi bundan sonra hiçbir şey olmamış gibi süreci tariflersek ve yönetmeye kalkarsak bu doğru olmaz. Mesela değişim bir genel başkan değişikliğinden ibaret olmamalı." dedi.

17:20 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu da CHP için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi partide büyük bir krize sebep oldu. CHP'de kurultay tartışmaları alevlenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderdi.

"Hiçbir şey olmamış gibi yönetmeye kalkarsak doğru olmaz"

Değişim tartışmaları devam ederken CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan da bir açıklama geldi. Seçim döneminde yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Torun, değişimin yalnızca genel başkandan ibaret olmaması gerektiğini ifade etti. Torun, şunları söyledi:

"Herkes artık seçim kaybının kabul edip bundan sonra yapılacaklarla ilgili net bir sürecin ifade edilmesini bekliyor. Evet bir seçim kaybedildi. Moralimiz de bozuk. İstediğimiz sonucu alamadık ama bundan sonra ne olacak bunu net bir şekilde duymak istiyor bu süreçle ilgili.
Şimdi bundan sonra yeni bir başlangıç için her şey normalmiş gibi hiçbir şey olmamış gibi süreci tariflersek ve yönetmeye kalkarsak bu da doğru olmaz. Artık nerede hata yaptığımızı, nerede eksik yaptığımızı, bundan sonra neler yapmamız gerektiğini net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Hep söyleniyor, hep gündeme geliyor mesela bir genel başkan değişikliğinden ibaret olmamalı. Artık altı okumuzun ne ifade ettiğini, siyasal yolumuzun ne olduğunu iyi tariflemek zorundayız."

CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Kendi mahallesinin muhtarlık seçimlerini bile kazanamaz
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Kendi mahallesinin muhtarlık seçimlerini bile kazanamaz

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, değişim çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve destekçilerine sert sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kendi mahallesindeki muhtarlık seçimlerini bile kazanamayacağını söyleyen Saymaz, "Ancak CHP'de kurultay kazanabilir. O da kurultay koşullarını buna uygun düzenledikleri için." dedi. Kılıçdaroğlu destekçilerine de değinen Saymaz, "Bunlardan bazıları seçim öncesinde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' diyenlerdi. İsim isim biliyorum. Hiç mi etrafınızda konu komşu yok, hiç mi aile bireyiniz yok, sokağa da mı çıkmıyorsunuz? Sorun bir etrafınıza. Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse kim sandığa gidecek, kim heyecan duyacak?" ifadelerini kullandı.



#Seyit Torun
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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