CHP'li Seyit Torun'dan değişim mesajı: Genel başkandan ibaret olmamalı

Şimdi bundan sonra yeni bir başlangıç için her şey normalmiş gibi hiçbir şey olmamış gibi süreci tariflersek ve yönetmeye kalkarsak bu da doğru olmaz. Artık nerede hata yaptığımızı, nerede eksik yaptığımızı, bundan sonra neler yapmamız gerektiğini net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Hep söyleniyor, hep gündeme geliyor mesela bir genel başkan değişikliğinden ibaret olmamalı. Artık altı okumuzun ne ifade ettiğini, siyasal yolumuzun ne olduğunu iyi tariflemek zorundayız."