CHP'li Seyit Torun'dan değişim mesajı: Genel başkandan ibaret olmamalı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun
Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu da CHP için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.
Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi partide büyük bir krize sebep oldu. CHP'de kurultay tartışmaları alevlenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderdi.
"Hiçbir şey olmamış gibi yönetmeye kalkarsak doğru olmaz"
Değişim tartışmaları devam ederken CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan da bir açıklama geldi. Seçim döneminde yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Torun, değişimin yalnızca genel başkandan ibaret olmaması gerektiğini ifade etti. Torun, şunları söyledi: