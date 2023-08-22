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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan 'süreci yönetemedik' itirafı: Seçmenimiz bize karşı son derece öfkeli

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin seçim yenilgisinin ardından süreci doğru yönetemediğini söyledi. Katıldığı canlı yayında seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Tanrıkulu, "Seçmenimiz bize karşı son derece öfkeli. En fazla öfke de CHP'ye karşı. Bu öfkeyi sokakta, bize gelen mesajlarda, kongrelerimizde görüyoruz. 28 Mayıs'tan sonra doğru yönetemediğimiz bir süreç var" itirafında bulundu.

12:12 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP seçmeninin partiye son derece öfkeli olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP seçmeninin partiye son derece öfkeli olduğunu söyledi.

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu da CHP için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi partide büyük bir krize yol açtı. CHP'de kurultay tartışmaları alevlenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderdi.



Sezgin Tanrıkulu: Süreci doğru yönetemedik

Partide değişim krizi devam ederken Flash Haber yayınına katılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinin seçim yenilgisinin ardından süreci doğru yönetemediğini söyleyen Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Seçmenimiz bize karşı son derece öfkeli. En fazla öfke de CHP'ye karşı. Bu öfkeyi sokakta, bize gelen mesajlarda, kongrelerimizde görüyoruz. 28 Mayıs'tan sonra doğru yönetemediğimiz bir süreç var"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını Ümit Özdağ ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını Ümit Özdağ ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek protokole ilişkin detay vermemişti. Özdağ, CHP lideri ile imzalanan anlaşmadan en az dört kişinin haberdar olduğunu ve CHP Genel Başkan Danışmanı İmambakır Üküş'ün her detayı bildiğini itiraf etti. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaşananlara ilişkin "Akıl alır gibi değil." tepkisini gösterdi.


#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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