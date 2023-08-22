CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan 'süreci yönetemedik' itirafı: Seçmenimiz bize karşı son derece öfkeli

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP seçmeninin partiye son derece öfkeli olduğunu söyledi.
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu da CHP için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.
Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi partide büyük bir krize yol açtı. CHP'de kurultay tartışmaları alevlenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderdi.
Sezgin Tanrıkulu: Süreci doğru yönetemedik
Partide değişim krizi devam ederken Flash Haber yayınına katılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinin seçim yenilgisinin ardından süreci doğru yönetemediğini söyleyen Tanrıkulu, şöyle konuştu: