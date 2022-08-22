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POLİTİKA

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'a desteğini esirgemeyen ve özgürlük isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuğluk, Kışanak ve Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP'lilere moral ziyareti gerçekleştiren Tanrıkulu'nun bu ziyareti, ne partisini ne de ittifak ortaklarını rahatsız etmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Sezgin Tanrıkuludan tutuklu HDPlilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a her fırsatta özgürlük isteyen ve HDP eylemlerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'ye açık desteğini sürdürüyor.

HDP'LİLERE MORAL ZİYARETİ

Demirtaş'tan değerli dostum diye söz eden Tanrıkulu, şimdi de tutuklu bulunan Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı cezaevinde ziyaret edeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanrıkulu, "Bugün Kandıra’dayız, az sonra Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak’ı ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

PARTİSİ DE ORTAKLARI DA SESSİZ

Ülkeyi yönetmeye talip olan CHP'nin milletvekilinin, terör soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan isimlere ziyarette bulunacağını duyurmasına ne kendi partisinden ne de ittifak ortaklarından bir tepki gelmedi.

Öte yandan Tanrıkulu'nun ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'ın geçtiğimiz yıllarda "Biz sırtımızı YPG'ye YPJ'ye, PYD'ye dayıyoruz" şeklindeki açıklaması yeniden gündem oldu.

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