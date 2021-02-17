Gündem CHPli Sezgin Tanrıkulundan PKK propagandasından hüküm giyen Eren Keskine destek
POLİTİKA

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK propagandasından hüküm giyen Eren Keskin'e destek

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgüyü üyesi olmak" suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezası alan kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin'e sosyal medya hesabından destek verdi. Tanrıkulu, Keskin'i "insan hakları savunucusu" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezgin Tanrıkulu (solda) Eren Keskin (sağda).
Sezgin Tanrıkulu (solda) Eren Keskin (sağda).

Terör propagandası yaptığı için 2016 yılında kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında mahkeme kararını açıkladı.

Buna göre, aralarında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin'in de aralarında bulunduğu üç sanığa, "Yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak, PKK/KCK propagandası yapmak" suçlarından 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Terör propagandasından kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında karar
GÜNDEM
Terör propagandasından kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında karar

CHP'li Tanrıkulu'ndan Keskin'e destek

Söz konusu gelişmenin ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından Keskin'e destek mesajı paylaştı.

Tanrıkulu, paylaşımında Keskin'in "insan hakları savunucusu" olduğunu ifade etti.

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