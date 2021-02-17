CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK propagandasından hüküm giyen Eren Keskin'e destek

Terör propagandası yaptığı için 2016 yılında kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında mahkeme kararını açıkladı.

Buna göre, aralarında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin'in de aralarında bulunduğu üç sanığa, "Yasadışı silahlı terör örgütü üyesi olmak, PKK/KCK propagandası yapmak" suçlarından 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

GÜNDEM Terör propagandasından kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında karar

CHP'li Tanrıkulu'ndan Keskin'e destek

Söz konusu gelişmenin ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter hesabından Keskin'e destek mesajı paylaştı.

Tanrıkulu, paylaşımında Keskin'in "insan hakları savunucusu" olduğunu ifade etti.

Eren Keskin, herkes için bir insan hakları savunucusudur nokta!#HiçbirYereGitmiyoruz pic.twitter.com/3Wqo3UWysK REKLAM February 16, 2021

GÜNDEM CHP Sözcüsü Öztrak: Terör örgütü propagandası yapmamak için ‘PKK’ demiyoruz

GÜNDEM CHP'den 13 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası "PKK'sız" başsağlığı mesajı