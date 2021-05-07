Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem CHPli Süleyman Karabulut istifa etti 16 yaşındaki genç kıza istismarda bulunduğu iddia edilmişti
POLİTİKA

CHP'li Süleyman Karabulut istifa etti: 16 yaşındaki genç kıza istismarda bulunduğu iddia edilmişti

Her geçen gün bir taciz ve tecavüz skandalıyla gündeme gelen CHP'de sular durulmuyor. Özel bir televizyon kanalında, CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği iddia edilmişti. Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından Karabulut görevinden istifa etti.

Haber Merkezi Diğer
CHPli Süleyman Karabulut istifa etti: 16 yaşındaki genç kıza istismarda bulunduğu iddia edilmişti
Tecavüz suçlamasıyla görevden alınan CHP'li Süleyman Karabulut (ortada) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu (sağda)

Bir televizyon programına katılan Erdal Taşdemir, sosyal medyada tanışarak evlendiği eşi Berivan'ın, evlenmeden önce başkasından hamile kaldığını öğrendiğini anlatmıştı. Bunun üzerine yayına telefonla bağlanan Berivan'ın kız kardeşi, ablasının CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut tarafından hamile kaldığını söylemişti.

  • CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, cinsel saldırı olayının ortaya çıkmasıyla açıklama yaparak Süleyman Karabulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alındığını ve partiden uzaklaştırıldığını belirtmişti.

CHP'deki tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi: İlçe başkanı görevden alındı
GÜNDEM
CHP'deki tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi: İlçe başkanı görevden alındı

Açıklama yaptı: İddialar asılsız


Skandal olayla gündeme gelen Süleyman Karabulut'ta açıklama yaptı. Olayın kapatılması için genç kızın ailesine para verdiği de öğrenilen Karabulut, görevinden ve partisinden istifa ettiğini belirterek, "Hakkımda bir genç kıza 'tecavüz' etmiş olduğum şeklinde asılsız iddialar yer almıştır, program esnasında adım açıkça söylenmiş ve fotoğrafım ekrana yansıtılmıştır. Kişilik haklarıma onuruma adı açıkça söylenerek üyesi olduğum CHP'ye alçakça saldırmıştır. Hiçbir somut delil olmadan üzerime suçlu yaftası yapıştırılmıştır. Bu iftiralara karşı hukuki yollardan gerekli cevap verilecektir. İftiralardan zarar görmemesi için üyelik ve ilçe başkanlığı görevini gururla yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisinden derhal istifa ettim." ifadelerini kullandı.

Taciz skandalı sonrası CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. tutuklanmıştı: Şoke eden görüntüler ortaya çıktı
GÜNDEM
Taciz skandalı sonrası CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. tutuklanmıştı: Şoke eden görüntüler ortaya çıktı

Önce CHP'deki kadınları tacizden koru
GÜNDEM
Önce CHP'deki kadınları tacizden koru

CHP'de yine taciz skandalı: Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı parti üyesi bir kadını taciz etti
GÜNDEM
CHP'de yine taciz skandalı: Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı parti üyesi bir kadını taciz etti
Abone Ol Google News
Dünyada eşi yok

Dünyada eşi yok

Bu bitki sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor.
Hisar A göreve hazır

Hisar A göreve hazır

​Havadaki tüm hedefleri etkisiz hale getirecek.
Aşkınan Koşan Yorulmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğanın bir yılını anlatan kitap hazırlandı

​Ticaret Bakanlığı kılavuzu yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması.

​İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesi açıklaması

Piyasa değeri 40 milyon lira

Piyasa değeri 40 milyon lira

Sahte belgeli lüks araç operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.