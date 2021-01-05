CHP'li Tanal terör örgütü ile bağlantısı çıkanlara destek için emniyete gitti

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşen eylemlerde, aralarında terör örgütü MLKP bağlantısı da bulunan 17 kişi gözaltına alınmıştı.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, gözaltına alınanlara destek vermek için Vatan Emniyet'e gitti. Ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Tanal, "Şu an ‘kayyum rektör’ istemedikleri için gözaltına alınan Boğaziçili öğrencilerimiz için Vatan Emniyet’teyim" dedi.

"Gözaltındakiler serbest bırakılsın"

"Boğaziçi Üniversitesi’nden terörist çıkmaz" ifadelerini kullanan CHP'li vekil, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

1- Şu an ‘kayyum rektör’ istemedikleri için gözaltına alınan Boğaziçili öğrencilerimiz için Vatan Emniyet’teyim.



Yandaşların, AKP’li yönetici ve bakanların, demokratik eylemi, ‘terörle’ ilişkilendirmesini hayretle karşılıyorum. #BoğaziçiDireniyor pic.twitter.com/CcndreW6x7 REKLAM January 5, 2021

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