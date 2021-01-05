Gündem CHPli Tanal terör örgütü ile bağlantısı çıkanlara destek için emniyete gitti
POLİTİKA

CHP'li Tanal terör örgütü ile bağlantısı çıkanlara destek için emniyete gitti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan ve terör örgütü MLKP ile bağlantıları tespit edilenlere destek vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Tanal, destek ziyaretini bu fotoğrafla paylaştı.
CHP'li Tanal, destek ziyaretini bu fotoğrafla paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşen eylemlerde, aralarında terör örgütü MLKP bağlantısı da bulunan 17 kişi gözaltına alınmıştı.

"Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı
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"Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, gözaltına alınanlara destek vermek için Vatan Emniyet'e gitti. Ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Tanal, "Şu an ‘kayyum rektör’ istemedikleri için gözaltına alınan Boğaziçili öğrencilerimiz için Vatan Emniyet’teyim" dedi.

"Gözaltındakiler serbest bırakılsın"

"Boğaziçi Üniversitesi’nden terörist çıkmaz" ifadelerini kullanan CHP'li vekil, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

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Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek
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Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek
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