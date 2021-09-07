Gündem CHPli Tanju Özcan Cami yapan tek belediye başkanıyım disiplin kararını beklemiyordum
BOLU

CHP'li Tanju Özcan: Cami yapan tek belediye başkanıyım disiplin kararını beklemiyordum

Başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan ifadeleri sonrası disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Annem tesettürlü, annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim. Bu kararı beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için" açıklamasında bulundu.

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CHPli Tanju Özcan: Cami yapan tek belediye başkanıyım disiplin kararını beklemiyordum
Tanju Özcan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

"BANA SÜRPRİZ OLDU"

Bu karar sonrası HaberTürk'ten Mahir Kılıç'a konuşan Özcan, "İhraç edilseydim başka partiye geçmezdim bağımsız olarak kalırdım. Ben bu kararı beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. Verilecek karara saygı duyarım" dedi.

"CAMİ TEMELİ ATTIM"

Hakkında suni gündem yaratıldığını savunan Özcan, "Annem tesettürlü, annem-babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim. Mütedeyyin kesim sorunu varmış gibi algı yaratmaya çalışmak olmaz. Geçen hafta cami temeli atmış biriyim" ifadelerini kullandı.

Tanju kendini kovduramadı
GÜNDEM
Tanju kendini kovduramadı

TANJU ÖZCAN NELER DEMİŞTİ?

  • Armağan Çağlayan’ın programına katılan Özcan şu ifadeleri kullandı: Bolu’da yaptığımız bir açılış sırasında tesettürlü bir hanım yanıma geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Özel değilse burada anlatabilir misiniz’ dedim. “Benim bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz” dedi. “Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim” dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. “Bebeğim olmuyor bana yardımcı olabilir misiniz” diye direkt söze girince çevredekiler güldü.” Özcan’ın kendisinden yardım isteyen bir kadınla arasında geçen diyaloğu aktarış biçimi oldukça imalıydı. Vatandaşlar, bu imalı söylem ve Tanju Özcan’ın olayı gülerek anlatmasına tepki gösterdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
OYNAT 00:50
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.
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