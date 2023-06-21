CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masa 16’ya çıkarsa 140 milletvekili vermemiz gerekecek

"Tüm CHP’li üyelere ve CHP’ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum; lütfen bu akşam herkes kendi ilindeki CHP İl Başkanı’nı arasın ve halkın düşüncelerini paylaşsın. Onlar da sizden aldıkları cesaretle yarın Sayın Genel Başkan’a düşüncelerini cesurca ve özgürce ifade edip 'Kral çıplak' diyebilsinler. Gerçekleri İl Başkanlarından dinlemek Sayın Genel Başkan’ın en doğal hakkıdır."