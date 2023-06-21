CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na: Masa 16’ya çıkarsa 140 milletvekili vermemiz gerekecek

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' çıkışını tiye aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na karşı muhalif tutumu ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği "Tarihin bize yüklediği bir görev var. Açık ve net söylüyorum değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine tepki gösterdi.
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CHP'lilere de çağrıda bulundu
Sonraki paylaşımında CHP'lilere çağrıda bulunan Özcan, şunları söyledi: