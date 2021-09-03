Gündem CHPli Tanju Özcanın başörtülü kadın hakkında sarf ettiği iğrenç sözlere partisinden ilk açıklama Kabul edilemez
POLİTİKA

CHP'li Tanju Özcan'ın başörtülü kadın hakkında sarf ettiği iğrenç sözlere partisinden ilk açıklama: Kabul edilemez

Kendisinden yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç sözler sarf eden Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'a hakkında partisinden ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğu gülerek anlatmasını, "Toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." şeklinde değerlendirdi.

Haber Merkezi AA
CHPli Tanju Özcanın başörtülü kadın hakkında sarf ettiği iğrenç sözlere partisinden ilk açıklama: Kabul edilemez
Seyit Torun ve Tanju Özcan

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şahsi düşüncesinin partiyi asla bağlamayacağını vurgulayarak "Ama toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Özcan hakkında bir disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmadığına yönelik soru üzerine Torun, "Partinin yetkili kurulları var onlar değerlendirirler, şu an için başlatılmış soruşturma yok." diye konuştu.

Özlem Zengin'den CHP'li Tanju Özcan'ın iğrenç imasına tepki: Mensubu olduğu siyaset adına şaşırtmayan bir vaka
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
OYNAT 00:50
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yardım isteyen başörtülü kadın hakkında iğrenç ima
Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.


Yabancı uyrukluların yararlandığı belediye hizmetlerine zam önermişti

Tanju Özcan'ın bir süre önce Bolu Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önerisi yüzünden eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Torun, şunları kaydetti: "O zaman da doğru bulmadığımız söyledik. Kendi görüşü olduğunu dile getirdik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. İnsanların hassasiyetlerini bilmek lazım. İnsanların duygularını anlamak lazım. Orada tabii ki espri yapmaya çalışıyor ama bu işin esprisi, şakası veya şunu bunu olmaz."

Bolulu kadınlardan CHP'li Tanju Özcan'a tepki: Evlat hasreti çeken anneler adına çok incindik
OYNAT 00:59
Bolulu kadınlardan CHP'li Tanju Özcan'a tepki: Evlat hasreti çeken anneler adına çok incindik
Bolu'da, çocuğu olmayan bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlattıktan sonra tepki çeken Başkan Özcan, bir grup kadın tarafından belediye binasına siyah çelenk bırakılarak protesto edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sosyal medya programında, sunucunun “mizahi bir anınız var mı?' sorusuna, çocuğu olmayan bir kadınla arasında geçen diyaloğu anlattı. Özcan'ın anı olarak anlattığı diyalog vatandaşlar tarafından sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.

Bolu'da bir grup kadın Bolu Belediyesi binası önüne üzerinde “Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz' yazılı siyah çelenk bırakarak Başkan Özcan'ı protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan Emine Erdal, “Bugün buraya maalesef Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadınlık onurunu zedeleyen, mide bulandıran imalı ve alaycı sözleri nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Söylemleri ve davranışlarıyla bir çok kez güzelim şehrimizin adını ülke gündemine layık olmadığı şekliyle taşıyan Özcan, bizleri bir kez daha utandırmayı başarmıştır. Evlat hasreti çeken anneler adına çok incindim. Kadınlar adına çok incindim. Tanju Özcan'ın katıldığı youtube kanalındaki programı izlerken tesettürlü bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istemesiyle ilgili anısını anlatırken surat ifadesinden de inanın bir kadın olarak çok incindim' dedi.

Tanju Özcan'ın yaptığı açıklamalardan çok sıkıldıklarını ifade eden Erdal, “Ulusal basına çıkma çabası yüzünden ormandaki ayıyı, sığınmacının suyunu, şimdi de kadınların gururunu kullanmasından çok sıkıldık. Yıllardır bu kadın tesettürlü, bu kadın tesettürsüz ayrımcılığından da çok sıkıldık. Kadın üzerinden yapılan her türlü alay, aşağılama ve taciz içeren imalardan da çok sıkıldık.' dedi.


Yine Tanju yine skandal: Ahlaksızlığını övünerek anlattı
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Yine Tanju yine skandal: Ahlaksızlığını övünerek anlattı
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