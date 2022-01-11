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POLİTİKA

CHP'li Tanrıkulu İBB'de görevli PKK'lı gassala arka çıktı: Ölüleri yıkayan birisi bundan ne olacak

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) arka çıktı. Tanrıkulu, dernekte görev alanların çok saygın insanlar olduğunu öne sürdü. Dernek üyesi olan ve İBB'de gassal olarak çalışan PKK'lıyla ilgili de konuşan Tanrıkulu, "Gassal ölüleri yıkayan birisi. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Tanrıkulu İBBde görevli PKKlı gassala arka çıktı: Ölüleri yıkayan birisi bundan ne olacak
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TELE1 canlı yayınında PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER ile ilgili konuştu.

Dernekte görev yapan kişilerin yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini belirten Tanrıkulu, "Muhafazakar Kürtlerin büyük oranda seçimi etkileyen oylarında bu alimlerin açık bir şekilde desteği vardır. Hepsi işinde gücünde olan ve çok saygın insanlar. Bu iktidar kiminle kaybettiğini biliyor o yüzden de hukuk dışı bir yöntemle bunların üzerine gittiler. Geçtiğimiz haziran ayında bir operasyon yaptılar. 30'a yakın din alimini gözaltına aldılar. Bunlardan 10'unu tutukladılar." sözleriyle derneği savundu.

CHP'li Tanrıkulu İBB'de görevli PKK'lı gassala arka çıktı: Ölüleri yıkayan birisi bundan ne olacak
OYNAT 01:26
CHP'li Tanrıkulu İBB'de görevli PKK'lı gassala arka çıktı: Ölüleri yıkayan birisi bundan ne olacak
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (DİAYDER) arka çıktı. Tanrıkulu, dernekte görev alanların çok saygın insanlar olduğunu öne sürdü. Dernek üyesi olan ve İBB'de gassal olarak çalışan PKK'lıyla ilgili de konuşan Tanrıkulu, 'Gassal ölüleri yıkayan birisi. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz' ifadelerini kullandı.

"GASSAL ÖLÜLERİ YIKAYAN BİRİSİ NE OLACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) gassal olarak işe alındığı ve PKK’lıların ailelerine verdiği ortaya çıkan gassala da arka çıkan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Gassal ölüleri yıkayan birisi yani. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz ne olacak? İşe girmiş veya işteymiş. Bununla Büyükşehir Belediyesi arasında ittifak kurmaya çalışıyorlar. "

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