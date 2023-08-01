CHP'li Tarsus Belediyesi'nin tiyatro gösterisinde İslami değerler ayaklar altına alındı

CHP'li Tarsus Belediyesi'nin tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerlere hakaret edildi.
CHP yönetiminde olan Tarsus Belediyesi, 'tiyatro günleri' kapsamında Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde bir etkinlik düzenledi.
Çocukların da izlediği açık hava tiyatro etkinliğinde 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' adlı oyun oynandı.
İslami değerler ayaklar altına alındı
Oyunda çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı
Çarşaflı kadının ahlak dışı ifadeler sarf ettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.