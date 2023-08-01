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CHP'li Tarsus Belediyesi'nin tiyatro gösterisinde İslami değerler ayaklar altına alındı

CHP yönetimindeki Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği düzenlediği tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı. Çocukların da izlediği açık hava tiyatro oyununda ahlak dışı diyaloglar kullanıldı.

13:25 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li Tarsus Belediyesi'nin tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerlere hakaret edildi.

CHP'li Tarsus Belediyesi'nin tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerlere hakaret edildi.

CHP yönetiminde olan Tarsus Belediyesi, 'tiyatro günleri' kapsamında Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde bir etkinlik düzenledi.

Çocukların da izlediği açık hava tiyatro etkinliğinde 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' adlı oyun oynandı.

İslami değerler ayaklar altına alındı

Oyunda çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerler ayaklar altına alındı


Çarşaflı kadının ahlak dışı ifadeler sarf ettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.

Vatandaşlar,
"Bu zihniyet, bu vatanın ahlakını, geleceğini yok etmekte oldukça kararlı"
sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi isimli oyundan başka bir görüntü.

#Tarsus Belediyesi
#CHP
#Tiyatro
25 dakika önce
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