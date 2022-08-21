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POLİTİKA

İttifakta afiş gerginliği: CHP'li Soyer 9 Eylül Zaferi'ni 'barış' olarak tanımladı tepki İYİ Parti'den geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olan 9 Eylül için hazırladığı afişte "Barışın ikinci yüzyılı" ifadelerini kullandı. Afişten rahatsız olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, kaldırılması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulundu. Dervişoğlu, "15 Mayıs 1919’un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922’nin muhtevasını kavrayamaz." sözleriyle de tepkisini dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Tunç Soyer 9 Eylül zaferini barış olarak tanımladı tepki İYİ Partili Müsavat Dervişoğlundan geldi
CHP'li Tunç Soyer 9 Eylül zaferini 'barış' olarak tanımladı tepki İYİ Parti'li Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül İzmir Kurtuluşu'nun 100. yılı için hazırladığı afişe, ittifak ortakları İYİ Parti'den tepki geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından İzmir'de asılan 'Barışın ikinci yüzyılı' yazılı afişlerin fotoğrafını paylaşarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulundu.

"Zafer günüdür" vurgusu

9 Eylül'ün İzmir ve Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"15 Mayıs 1919’un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922’nin muhtevasını kavrayamaz. “9 Eylül” İzmir ve Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun “ZAFER” günüdür. Sn. Tunç Soyer’i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül’ün 100. yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum."

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