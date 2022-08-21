İttifakta afiş gerginliği: CHP'li Soyer 9 Eylül Zaferi'ni 'barış' olarak tanımladı tepki İYİ Parti'den geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül İzmir Kurtuluşu'nun 100. yılı için hazırladığı afişe, ittifak ortakları İYİ Parti'den tepki geldi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından İzmir'de asılan 'Barışın ikinci yüzyılı' yazılı afişlerin fotoğrafını paylaşarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulundu.
"Zafer günüdür" vurgusu
9 Eylül'ün İzmir ve Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"15 Mayıs 1919’un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922’nin muhtevasını kavrayamaz. “9 Eylül” İzmir ve Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun “ZAFER” günüdür. Sn. Tunç Soyer’i bu afişleri kaldırmaya ve 9 Eylül’ün 100. yılına yakışır kutlamalar yapmaya davet ediyorum."