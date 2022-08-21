İttifakta afiş gerginliği: CHP'li Soyer 9 Eylül Zaferi'ni 'barış' olarak tanımladı tepki İYİ Parti'den geldi İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olan 9 Eylül için hazırladığı afişte "Barışın ikinci yüzyılı" ifadelerini kullandı. Afişten rahatsız olan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, kaldırılması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulundu. Dervişoğlu, "15 Mayıs 1919’un ne olduğunu anlamak istemeyen akıl, 9 Eylül 1922’nin muhtevasını kavrayamaz." sözleriyle de tepkisini dile getirdi.

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