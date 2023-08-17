CHP'li Tunç Soyer, PKK sevici Merdan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret etti.
CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ, yayın yönetmeni olduğu Tele 1'in canlı yayınında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsetmişti. Skandal gelişme sonrası hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, tutuklanarak cezaevine yollanmıştı.
CHP'den PKK elebaşına methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a ziyaret
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle tutuklanan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret etti.