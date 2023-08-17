Ceza Hukukçusu Ersan Şen, katıldığı canlı yayında, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler düzen Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sözlerini değerlendirdi. Söylenenlerin basın ve ifade hürriyeti kapsamında olmadığını özellikle vurgulayan Şen, "Bu bakış açısı nedeniyle CHP seçim kaybetti. Eğer bu sözler söylenmişse kaybedilecek çok seçimler var demektir." diye konuştu. Teröristbaşının salıverilmesinin kanunlarca imkansız olduğunun da altını çizen Şen, "Gün yüzünü görebilmesi mümkün değildir. Bir hüküm yoktur yasaklanmıştır konu nettir." dedi.