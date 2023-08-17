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CHP'li Tunç Soyer PKK elebaşına methiyeler düzen Merdan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, "Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek." ifadelerini kullandı.

18:59 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'li Tunç Soyer, PKK sevici Merdan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret etti.

CHP'li Tunç Soyer, PKK sevici Merdan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret etti.

CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ, yayın yönetmeni olduğu Tele 1'in canlı yayınında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsetmişti. Skandal gelişme sonrası hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, tutuklanarak cezaevine yollanmıştı.

Skandala arka çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın sözlerinin montajlandığını öne sürüp,
"Ülkemiz adına utanç vericidir, bu yanlıştan derhal dönülmeli."
demişti.

CHP'den PKK elebaşına methiyeler düzen Merdan Yanardağ'a ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri nedeniyle tutuklanan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer,
"Bugün, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Can Atalay’ı Silivri’de ziyaret ettim. Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek."
ifadelerini kullandı.


#Merdan Yanardağ
#Tunç Soyer
#PKK
#CHP
#İzmir
#Tele 1
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