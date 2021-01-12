CHP'li Tunç Soyer: Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh hali?

Dünya

BAE'de 3 yıldır tutuklu bulunan Türk iş insanı için BM'ye başvuru

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaklaşık 3 yıl önce gittiği bir fuarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp hapis cezasına çarptırılan Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün avukatları, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na "acil çağrı" ile başvuru yaptı. Avukatların tarafından yapılan açıklamada; "Yapılan başvuruda Türkiye vatandaşı iş adamı Öztürk’ün tutulmasına dair bilgiler, yapılan ağır işkencelerin detayı, işkence için oğlunun dahi kullanılmış olması, kendisinden Türkiye aleyhine iftira içerikli ikrar almak için yapılan işkence ve baskılar ile hayatının risk altında olduğuna dair veriler paylaşıldı" ifadeleri kullanıldı.