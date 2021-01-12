Gündem CHPli Tunç Soyer Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh hali?
İZMİR

CHP'li Tunç Soyer: Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh hali?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Pasaport İskelesi yerine koyduğu yüzer iskeleye, Yunan kralı Agamemnon’un isminin verilmesi tepki toplamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Tunç Soyer, Agamemnon ismini savunarak, "Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Bunu anlamakta zorlanıyorum" dedi.

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Tunç Soyer
Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki yüzer vapur iskelesinin adını ‘Agamemnon’ koymuştu. Agamemnon, Anadolu’ya saldıran Yunan kralının adı. Birinci dünya savaşında da Agamemnon ismi verilen bir savaş gemisiyle Çanakkale’ye saldırılmıştı.

Bu değişikliğin ardından yoğun tepkiler alan Tunç Soyer, gelen eleştirilere karşı Agamemnon ismini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda konuşan Soyer, Agamemnon isminin tartışılmasının anlamsız olduğunu savunarak, “Yüzlerce binlerce yıl biz bu topraklarda bunlarla iç içe yaşadık. Bunlardan yüksünmedik. Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Neden, bunu anlamakta zorlanıyorum. Neden bu kadar rahatsız olunur?” dedi.

CHP'li Tunç Soyer: Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh hali?
OYNAT 00:39
CHP'li Tunç Soyer: Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh hali?
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Konak Pasaport İskelesi yerine konulan yüzer iskeleye Yunan kralı Agamemnon'un ismini vermelerini savundu. Soyer, “Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Bunu anlamakta zorlanıyorum' dedi. Agamemnon, Anadolu'ya saldıran Yunan kralının adı. 1. Dünya Savaşı'nda da Agamemnon ismi verilen bir savaş gemisiyle Çanakkale'ye saldırılmıştı.

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