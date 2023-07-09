|
Gündem

CHP'li Tunç Soyer İzmir'i borç batağına sürükledi

İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iş bilmezliği yüzünden 4 yıllık süreçte belediye borç batağına sürüklendi. Firmalar alacaklarını tahsil etmek için ihaleye girip büyükşehirden daire alıyor.

09:51 . 9/07/2023 Pazar
Diğer
Tunç Soyer

Tunç Soyer

CHP yönetimindeki belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor.

Sık sık yolsuzlukla ve rüşvetle gündeme gelen yerel yönetimlerde kriz kaçınılmaz oluyor.

Bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağına girdi.

İzmir'in borcu 5'e katlandı

Kentte yaşayan vatandaşlar, Tunç Soyer'in hizmetini sık sık eleştiriyor. Öyle ki yerel seçim öncesi Soyer'in oy oranının düşeceği dahi düşünülüyor.

Soyer'in göreve geldiği dönemden bu zamana, belediyenin borç miktarı 5 kat artarak 3 milyardan 15 milyar lira seviyelerine yükseldi.

Bu durum ise belediyeyi yeni bir krize sürükledi.

Firmalar alacaklarını tahsil edemiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş yapan firmalar, alacaklarını tahsil edemedi. Bunun üzerine harekete geçen alacaklılar, çareyi farklı bir yöntemde buldu.

Sabah'ın haberine göre; belediyenin ihale ile satışa çıkardığı daireleri ihaleye girip satın alan firmalar, dairenin satış bedelini alacaklarından düşerek borçlarını tahsil etmeye başladı.

Tramvay çalışmaları tamamlanmadı

Öte yandan tramvay çalışmaları için belediyeyle anlaşan firma, 2023 yılı mart ayında bitmesi öngörülen projede hak edişlerini alamayınca işi durdurma kararı aldı.

Şantiyede görevli çok sayıda çalışanın işine son veren firma, iş makinelerini de inşaat alanından çekti.

Tramvay hattı adeta hayalet şantiyeye dönüştü.


#CHP
#Tunç Soyer
#İzmir
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Peugeot sıfır 2. el benzinli ve dizel fiyatları son durum