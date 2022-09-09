CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı​

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında skandal ifadeler kullanan Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı.
"100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi." diyen Soyer, "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: KUTLAMALARI ATİNA'DA YAPIN DA TAM OLSUN
Soyer'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir’in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı’nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir’imize büyük hakarettir." dedi.
Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Osmanlı’yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan’ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun" açıklamasında bulundu.
İzmir’in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı’nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir’imize büyük hakarettir.
Osmanlı’yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan’ın adını zikredemiyor bile.
Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun @tuncsoyer pic.twitter.com/Ml0SVp4por
İzmir’in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı’nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir’imize büyük hakarettir.