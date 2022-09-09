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POLİTİKA

CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı. Soyer'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuşmanın İzmir'e hakaret olduğunu belirterek, "Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Tunç Soyerden skandal sözler: İşgalci Yunanistanı değil Osmanlıyı suçladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında skandal ifadeler kullanan Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı.

"100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi." diyen Soyer, "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular." ifadelerini kullandı.

CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı​
OYNAT 00:44
CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı​
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı. Soyer'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuşmanın İzmir'e hakaret olduğunu belirterek, 'Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun' ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: KUTLAMALARI ATİNA'DA YAPIN DA TAM OLSUN

Soyer'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir’in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı’nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir’imize büyük hakarettir." dedi.

Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Osmanlı’yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan’ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun" açıklamasında bulundu.

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