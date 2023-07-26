CHP'li Tuncay Özkan'ın dava açtığı gazeteci Bahar Feyzan: CHP'nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KRT TV'ye de para karşılığında haber yaptırdığı belgelendi.
Seçim yenilgisi sonrası partisinden gelen 'değişim' ve 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, para karşılığı haber yaptırdıklarını,
"Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam."
sözleriyle itiraf etti.
Erdem açıklamasında,
"Halk TV ile anlaşma yapıldı. Bu İsveç'te normal değil ama Türkiye'de normaldir. Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam. Türkiye'de zorlanarak muhalif görüş beyan ederek birçok mecra vardır ve bunlar iktisadi bunalımlar yaşıyorlar. Bizi en çok eleştirenler de muhalif medyadır."
diye konuştu.
Erdem'in açıklaması sonrası CHP'nin hangi kanallar ne şekilde anlaşmalar yaptığı merak konusu oldu.
CHP'nin dava açtığı gazeteci Bahar Feyzan: CHP'nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV
CHP'nin dava açtığı gazeteci Bahar Feyzan: CHP'nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV
Muhalif çıkışlarıyla tanınan ve son dönemde Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunan gazeteci Bahar Feyzan, CHP'nin KRT TV ile de anlaşma yaptığını açıkladı. Feyzan, CHP'li Tuncay Özkan'ın kendisine açılan davada söz konusu bilgiyi verdiğini belirtti. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Feyzan,
"CHP’nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV!!! Nereden mi biliyorum? Çünkü bana açtıkları dava dosyasına kendileri yazmışlar!!! Buyrun!"
ifadelerini kullanıp kendisine açılan dava dosyasından bir görüntü de paylaştı.
"KRT'nin sahibi CHP'li Tuncay Özkan" iddiası
"KRT'nin sahibi CHP'li Tuncay Özkan" iddiası
Feyzan, KRT ve ANKA Haber Ajansı’nın CHP'nin eski Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan’a ait olduğunu, kendisinin haberi olmadan kuş uçmadığını söyleyip,
"Sadece milyonlarla değil, Türkiye’nin geleceğiyle oynuyorsunuz. Dik durun istifa edin."
iddiasına bulunmuştu. Özkan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.
Kılıçdaroğlu'nu tiye almıştı
Kılıçdaroğlu'nu tiye almıştı
Feyzan, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayında sarf ettiği sözler üzerinden AK Parti seçmenine seslenip, "
Kılıçdaroğlu'nun performansını izleyen varsa söyleyin. Bizim söylememizden daha önemli galiba sizin demeniz. Biz 'git' diyoruz gitmiyor. Belki siz derseniz gider."
diyerek CHP liderini tiye almıştı.
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2 saat önce