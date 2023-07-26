CHP'li Tuncay Özkan'ın dava açtığı gazeteci Bahar Feyzan: CHP'nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV

"Halk TV ile anlaşma yapıldı. Bu İsveç'te normal değil ama Türkiye'de normaldir. Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam. Türkiye'de zorlanarak muhalif görüş beyan ederek birçok mecra vardır ve bunlar iktisadi bunalımlar yaşıyorlar. Bizi en çok eleştirenler de muhalif medyadır."