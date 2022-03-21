CHP'li Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş' çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride

CHP'li Tuncay Özkan'dan Demirtaş ile ilgili tepki çeken sözler: Barış insanıdır ve Meclis'teki yerini alacaktır

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Cezaevindeki HDP eski Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın 'barış insanı' olduğunu söyleyen Özkan, 'Politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır.' sözlerini kullandı.



Özkan sözlerine şöyle devam etti: 'Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır.'

