Gündem CHPli Özkanın Selahattin Demirtaş çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi Haksız yere içeride
POLİTİKA

CHP'li Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş' çıkışına Parti Sözcüsü Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş için, "Barış insanı" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'a arka çıktı. Öztrak, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Tuncay Özkanın Selahattin Demirtaş çıkışına Parti Sözcüsü Faik Öztrak da destek verdi: Haksız yere içeride
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Özkan, terörist başı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyen Demirtaş'ın bir barış insanı olduğunu öne sürerek, "Önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Özkan'dan 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen Demirtaş'a güzelleme: O barış insanıdır TBMM'de yerini alacak
GÜNDEM
CHP'li Özkan'dan 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen Demirtaş'a güzelleme: O barış insanıdır TBMM'de yerini alacak

ÖZTRAK ÖZKAN'A ARKA ÇIKTI: DEMİRTAŞ HAKSIZ YERE İÇERDE

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin fikri sorulan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için 'Barış insanıdır.' dedi. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir." yanıtını verdi.

"CHP, HDP'YE KARŞI MESAFE KOYACAK MI?"

"HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliklerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük sloganları atılması tepkiye neden oldu. CHP, terörle arasına mesafe koymadığı eleştirisi alan HDP'ye karşı mesafe koyacak mı?" sorusunu Öztrak, "CHP'nin terörle arasında açık seçik ve net şekilde koymuş olduğu mesafeyi tartışmak kimsenin haddi değildir." dedi.

CHP'li Tuncay Özkan'dan Demirtaş ile ilgili tepki çeken sözler: Barış insanıdır ve Meclis'teki yerini alacaktır
OYNAT 01:21
CHP'li Tuncay Özkan'dan Demirtaş ile ilgili tepki çeken sözler: Barış insanıdır ve Meclis'teki yerini alacaktır
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Cezaevindeki HDP eski Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın 'barış insanı' olduğunu söyleyen Özkan, 'Politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır.' sözlerini kullandı.

Özkan sözlerine şöyle devam etti: 'Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır.'

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