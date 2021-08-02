CHP'li Özkan'ın 'helikopter desteği yok' paylaşımına bölgeden görüntülerle yanıt: Alenen yalan söylüyorsunuz

Türkiye günlerdir yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarına karşı tek yürek olmuşken, devletin tüm kurumları el ele verip yangınlara karşı mücadele ederken, CHP'li isimler sosyal medyadaki ithamlarını sürdürüyor.

Son olarak CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü köyünde çekildiğini iddia ettiği bir görüntüyü paylaşan Özkan, "Vatandaş yangının ortasında kalmış elleriyle müdahale ediyorlar. Acil helikopter ve uçak desteği şart!" dedi.

"KONFOR ALANINIZDAN ÇIKIP DESTEĞE GELMİYORSUNUZ"

Bölgede helikopter desteği olmadığını iddia eden Özkan'a yalanlama gazeteci Adem Metan'dan geldi. Özkan'ın alenen yalan söylediğini ifade ede Metan, 3 gündür bölgede olduğunu belirterek "Bu videonun çekildiği alanda 3 helikopter bütün gün görev yaptı. Ara ara sayısı fazla oldu. Konfor alanınızdan kopup desteğe gelemiyorsunuz bari burada canla başla çalışan insanların motivasyonunu etkilemeyin!" ifadesini kullandı.

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Tuncay Bey alanen yalan söylüyorsunuz! Ben 3 gündür bölgedeyim. Bu videonun çekildiği alanda 3 helikopter bütün gün görev yaptı. Ara ara sayısı fazla oldu. Konfor alanınızdan kopup desteğe gelemiyorsunuz bari burada canla başla çalışan insanların motivasyonunu etkilemeyin! https://t.co/1AokwJpZjK pic.twitter.com/DQw3LPvC1Y — Adem Metan (@AdemMetan) August 2, 2021

Metan, sözlerinin devamında "Üstelik ben o anların tamamını Cüneyt Özdemir’in yayınında anlattım. Canlı olarak! Lütfen bugün birlik olalım. Sizden genç bir arkadaşınız olarak rica ediyorum." diyerek Özkan'a seslendi

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