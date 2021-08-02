Gündem CHPli Özkanın helikopter desteği yok paylaşımına bölgeden görüntülerle yanıt Alenen yalan söylüyorsunuz
POLİTİKA

CHP'li Özkan'ın 'helikopter desteği yok' paylaşımına bölgeden görüntülerle yanıt: Alenen yalan söylüyorsunuz

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü köyünde çekildiğini iddia ettiği bir görüntüyü paylaştı. Özkan, paylaşımında bölgede helikopter desteği olmadığını iddia etti. Özkan'a yalanlama günlerdir bölgede bulunan gazeteci Adem Metan'dan geldi. Metan yaptığı paylaşımda "Tuncay Bey alenen yalan söylüyorsunuz! Ben 3 gündür bölgedeyim. Bu videonun çekildiği alanda 3 helikopter bütün gün görev yaptı. Ara ara sayısı fazla oldu. Konfor alanınızdan kopup desteğe gelemiyorsunuz bari burada canla başla çalışan insanların motivasyonunu etkilemeyin!" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPli Tuncay Özkanın yangın paylaşımına Adem Metandan sert yanıt: Alenen yalan söylüyorsunuz
Tuncay Özkan

Türkiye günlerdir yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarına karşı tek yürek olmuşken, devletin tüm kurumları el ele verip yangınlara karşı mücadele ederken, CHP'li isimler sosyal medyadaki ithamlarını sürdürüyor.

Son olarak CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü köyünde çekildiğini iddia ettiği bir görüntüyü paylaşan Özkan, "Vatandaş yangının ortasında kalmış elleriyle müdahale ediyorlar. Acil helikopter ve uçak desteği şart!" dedi.

"KONFOR ALANINIZDAN ÇIKIP DESTEĞE GELMİYORSUNUZ"

Bölgede helikopter desteği olmadığını iddia eden Özkan'a yalanlama gazeteci Adem Metan'dan geldi. Özkan'ın alenen yalan söylediğini ifade ede Metan, 3 gündür bölgede olduğunu belirterek "Bu videonun çekildiği alanda 3 helikopter bütün gün görev yaptı. Ara ara sayısı fazla oldu. Konfor alanınızdan kopup desteğe gelemiyorsunuz bari burada canla başla çalışan insanların motivasyonunu etkilemeyin!" ifadesini kullandı.

Metan, sözlerinin devamında "Üstelik ben o anların tamamını Cüneyt Özdemir’in yayınında anlattım. Canlı olarak! Lütfen bugün birlik olalım. Sizden genç bir arkadaşınız olarak rica ediyorum." diyerek Özkan'a seslendi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki: Türkiye'yi panikletmesi doğru değil kendisine hiç yakışmadı
GÜNDEM
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki: Türkiye'yi panikletmesi doğru değil kendisine hiç yakışmadı

Bakanlar yangınlarla uğraşırken CHP Antalya milletvekilleri yanlarında çalışmaları gülerek seyretti
GÜNDEM
Bakanlar yangınlarla uğraşırken CHP Antalya milletvekilleri yanlarında çalışmaları gülerek seyretti
Abone Ol Google News
Marmaris yangınında beşinci gün

Marmaris yangınında beşinci gün

​Alevler mahalleyi sardı, vatandaşlar böyle tahliye edildi.
Vaka artış hızında azalma

Vaka artış hızında azalma

​Türkiye'nin 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.
‘Help Turkey’ organizasyonunu İngiliz uzman deşifre etti: Tweetleri atıp hesap adlarını değiştirdiler

​Bakan Bilgin, orman yangınından etkilenen bölgeler için alınan kararı duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'e 'iç barış ve huzur' çağrısı.

​Mahir Ünal AK Parti seçmenine hakarete sessiz kalmadı.

​Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı.

"Yalan haber ve fitne yangınla mücadele edenleri yaralıyor."

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki.

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.