Gündem CHPli Ümit Kocasakaldan çağrı Partiyi Kılıçdaroğlu işgalinden kurtarın
POLİTİKA

CHP'li Ümit Kocasakal'dan çağrı: Partiyi Kılıçdaroğlu işgalinden kurtarın

CHP'den ihraç edilen Ümit Kocasakal, helalleşme yolculuğuna çıkacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi ilkelerinden ve programından uzaklaştırdığını öne süren Kocasakal, partililere "Lütfen sessiz ve tepkisiz kalmayın. Artık harekete geçerek partimizi bu işgalden, bu fütursuzluklardan kurtarın" diye seslendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Ümit Kocasakaldan çağrı: Partiyi Kılıçdaroğlu işgalinden kurtarın
Ümit Kocasakal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla partisinin geçmişiyle helalleşme yolculuğuna çıkacağını duyurarak; "Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum" demişti.

CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLİ

CHP içinde tartışmalara neden olan Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine, CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıktıktan sonra partiden ihraç edilen Ümit Kocasakal tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Kocasakal, şunları söyledi:

"LAFA GELİNCE ATATÜRKÇÜSÜNÜZ"

Duydunuz mu? Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) "helalleşme yolculuğuna" çıkma kararı almış! Lafa gelince Atatürk'ün partisi, ama lafa gelince Atatürkçüsünüz değil mi? Anlaşılıyor ki af dilenip, helalleşilecek ve bu şekilde kapatılacak ilk yara 'Dersim katliamı' Seyit Rıza'yı da onursal üye yaparsınız artık.

"1915 İLE DE YÜZLEŞİN"

Kocasakal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni tezlerini destekleyen paylaşımına da göndermede bulunarak, "1915 Ermeni soykırımı' ile de 'yüzleşilmeli', helalleşilip kucaklaşılmalı. Herhalde 1919 Canan Hanımı kıracak halleri yok!" ifadesini kullandı.

"CHP'Yİ İŞGALDEN KURTARIN"

Kocasakal, CHP örgütlerine ve partililere de Kılıçdaroğlu'na karşı ayaklanma çağrısında bulunarak, "İhraç edilmiş ancak kağıt üstünde değil, gerçek ve kökten bir CHP’li olarak Partililere, örgüte sesleniyor ve yalvarıyorum: Lütfen artık harekete geçerek Partimizi bu işgalden, bu fütursuzluklardan kurtarın. Çok geç olmadan. Lütfen sessiz ve tepkisiz kalmayın. Partimizi ilkelerine ve programına yabancı bir avuç kişiye bırakmayın" dedi.

  • CHP'li eski milletvekili Necati Yılmaz da "Kurumların ahireti ve helalliği olmaz. Kişiler varsa hataları ve kötülükleri için helallik istemeye en yakından başlamalıdır. Helalleşme hukuki ve siyasi sorumluluğun yerine ikame edilemez" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

CHP'li Özkoç: Kaftancıoğlu'nun 'Ermeni soykırımını' destekleyen tweeti yok
GÜNDEM
CHP'li Özkoç: Kaftancıoğlu'nun 'Ermeni soykırımını' destekleyen tweeti yok

Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım
Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım

'Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım'

​Terörün pençesinden kurtulan Mustafa asker olacak.
Hürmüz Boğazında tehlikeli yakınlaşma

Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma

​İran helikopteri ABD savaş gemisi USS Essex'i taciz etti.
Şehir planı 3 ay sonra tamam

Şehir planı 3 ay sonra tamam

​Kanal İstanbul'da geri sayım.
Soru çalamayınca fırça yediler

Soru çalamayınca fırça yediler

​Gülen: Neden sıfır çektiniz?
Savaşa hazırlık

Savaşa hazırlık

​Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor.
Tarihi bırak bugün için helallik dile

Tarihi bırak bugün için helallik dile

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP liderine bu sözlerle tepki gösterdi.

Yaşasın ekmek!

Yaşasın ekmek!

​“Yaşasın Taliban!” sloganına şoförümüz “Yaşasın Ekmek!” diye karşılık verdi.

Bayrağın mavisini değiştirdi

Bayrağın mavisini değiştirdi

Macron, mavi-beyaz-kırmızı Fransa bayrağının parlak mavisini 'koyu lacivert'e çevirdi.

Hastane önü açıkhava AVM’si

Hastane önü  açıkhava AVM’si

Ne ararsanız bulmak mümkün.
KKTC 38. yaşında

KKTC 38. yaşında

Ersin Tatar: Özgür yaşadığımız vatana sahipsek bu Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir.
AK Parti strateji ekibi kurdu

AK Parti strateji ekibi kurdu

​Muhalefetin yalanlarıyla mücadele edip saha analizi yapacak.
Bakü’ye iş adamı çıkarması

Bakü’ye iş adamı çıkarması

​Uluslararası İş Forumu'nun 25'inci toplantısı Azerbaycan'da yapıldı.
Kırmızı küre Türk Telekom oldu

Kırmızı küre Türk Telekom oldu

​AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu opera salonu Türk Telekom'un adını taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.