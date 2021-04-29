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POLİTİKA

CHP'li Özkoç: Kaftancıoğlu'nun 'Ermeni soykırımını' destekleyen tweeti yok

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915" mesajını paylaşarak Ermeni tezlerine destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu savundu. Kaftancıoğlu'nun paylaşımını görmezden gelen Özkoç, "Kendisinin Ermeni soykırımı desteklediğini söylüyorlar. Böyle bir tweeti hiç olmadı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Özkoç: Kaftancıoğlunun Ermeni soykırımını destekleyen tweeti yok
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Nisan 2013 yılında sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

  • "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915"

"Böyle bir tweeti hiç olmadı"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, tartışılan skandal tweetlerinin ardı arkası kesilmeyen Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımını görmezden gelerek "Böyle bir tweeti hiç olmadı" dedi.

"İl başkanımıza iftira atıyorlar"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen Özkoç, Kaftancıoğlu hakkında iftira kampanyası yürütüldüğünü savunarak "İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’na iftira kampanyası başlattılar. Kendisinin Ermeni soykırımı desteklediklerini söylüyorlar. Böyle bir tweeti hiç olmadı" dedi.

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