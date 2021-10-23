Gündem CHPli Ünal Çeviköz Türk yargısını hedef alan büyükelçileri savundu Dostça bir hatırlatmada bulundular
POLİTİKA

CHP'li Ünal Çeviköz Türk yargısını hedef alan büyükelçileri savundu: Dostça bir hatırlatmada bulundular

Türkiye'nin uluslararası arenadaki her hamlesine karşı çıkan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, bu kez de Türk yargısını hedef alan 10 ülkenin büyükelçisini savundu. Büyükelçilerin 'istenmeyen adam' ilan edilmesinin hata olduğunu belirten Çeviköz, "10 büyükelçi dostça yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Ünal Çeviköz Türk yargısını hedef alan büyükelçileri savundu: Dostça bir hatırlatmada bulundular
Ünal Çeviköz

Türkiye'nin Libya'da sınırı aştığını, Suriye'de meşru olarak bulunmadığını, Karabağ'a 'cihatçı' gönderdiğini, Doğu Akdeniz'i gerdiğini söyleyen ve son olarak Mavi Vatan kavramını hedef alan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, bu kez de 10 ülkenin büyükelçisinin skandal çağrısını savundu.

ŞİMDİ DE BÜYÜKELÇİLERİN YANINDA

Çeviköz, ABD’nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin, Osman Kavala’nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan ortak çağrısı sonrası 'istenmeyen adam' ilan edilmesini eleştirdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Çeviköz, "Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir." dedi.

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DOSTÇA BİR HATIRLATMAYMIŞ!

Bir kullanıcının "Peki 10 büyükelçinin Türkiye’nin içişlerine karışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Çeviköz, "Kimse Türkiye’nin iç işlerine karışmamıştır, karışamaz. İnsan hakları bu devirde hiç bir ülkenin iç işi değildir. Osman Kavala ile ilgili durum AİHM’nin kararıdır. Bunu uygulamak anayasamızın gereğidir. 10 Büyükelçi dostça bu yükümlülüğümüzü hatırlatmışlardır. Anlayana!" ifadelerini kullandı.

CHP'li Ünal Çeviköz Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef aldı
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CHP'li Ünal Çeviköz Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef aldı
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile aynı cepheden konuşan CHP'li Çeviköz, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.' dedi.

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