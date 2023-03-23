CHP'li ve İYİ Parti'li isimler HDP sorusunu duyunca 'dağılın abi' diyerek apar topar kaçıştı

İYİ Parti'li ve CHP'li isimler HDP sorusunu yanıtsız bıraktı.
Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitmeye hazırlanırken milyonlarca vatandaş oy kullanıp tercihini yapacak.
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan. Yedili Masa'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ise aday göstermeyeceklerini açıkladı. Bu karar HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği şeklinde yorumlandı.
YSK'ya başvuru yapıldı
Öte yandan HDP'nin aralarında olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin başvuru dün YSK'ya yapıldı.
HDP sorusundan kaçtılar
Basın toplantısında ilginç bir an yaşandı. Bir muhabirin HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini sorması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Dağılın abi" diyerek araya girdi ve kürsüdekiler soruyu yanıtsız bırakarak apar topar kaçıştı.