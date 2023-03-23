CHP'li ve İYİ Parti'li isimler HDP sorusunu duyunca 'dağılın abi' diyerek apar topar kaçıştı

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu TBMM'de yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kurucu oldukları masada İYİ Parti'ye ve Meral Akşener'e pusu kurulduğunu söyleyen Ağırlioğlu, "Meral Akşener millete umut olarak kurduğu masada bir siyasi dayatmayla karşı karşıya kaldı diye itiraz ediyoruz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Rahtsızlığımızı ifade ettiğimiz andan itibaren, sırf kaybetme endişesi duyuyoruz diye bize küfredilmesinden rahatsızız." diye konuştu.