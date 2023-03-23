|
Reklam
Reklam
Gündem

CHP'li ve İYİ Parti'li isimler HDP sorusunu duyunca 'dağılın abi' diyerek apar topar kaçıştı

HDP'nin de ortağı olduğu Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin başvuru dün YSK'ya yapıldı. Bir muhabirin HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini sorması üzerine İYİ Parti'li Müsavat Dervişoğlu, CHP'li Engin Altay ve Engin Özkoç 'Dağılın abi' diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

11:31 . 23/03/2023 Perşembe
Diğer
İYİ Parti'li ve CHP'li isimler HDP sorusunu yanıtsız bıraktı.

İYİ Parti'li ve CHP'li isimler HDP sorusunu yanıtsız bıraktı.

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitmeye hazırlanırken milyonlarca vatandaş oy kullanıp tercihini yapacak.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan. Yedili Masa'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ise aday göstermeyeceklerini açıkladı. Bu karar HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği şeklinde yorumlandı.



YSK'ya başvuru yapıldı

Öte yandan HDP'nin aralarında olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin başvuru dün YSK'ya yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin belgeleri CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili
Müsavat Dervişoğlu
imzaladı. İYİ Partili Dervişoğlu, başvurunun ardından basın toplantısı düzenledi.

HDP sorusundan kaçtılar

Basın toplantısında ilginç bir an yaşandı. Bir muhabirin HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini sorması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Dağılın abi" diyerek araya girdi ve kürsüdekiler soruyu yanıtsız bırakarak apar topar kaçıştı.


#HDP
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Engin Özkoç
#Müsavat Dervişoğlu
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.